Alegerile de duminică din Spania preced un an electoral aglomerat în Europa și pot da tonul pentru un nou val al dreptei pe continent.

Ultimele sondaje de opinie înaintea alegerilor anticipate de duminică sugerează că Partidul Popular și formațiunea de extremă dreaptă Vox au șanse de a obține împreună majoritatea parlamentară care le-ar putea permite formarea unui nou guvern la Madrid.

O eventuală victorie a dreptei, urmată de formarea guvernului, ar duce, în primul rând, la înlăturarea unuia dintre ultimii lideri de stânga din UE – Pedro Sánchez, aflat la putere din 2018.

În al doilea rând, ar fi pentru prima dată când extrema dreaptă ajunge la guvernare în Spania de când țara a devenit o democrație, după dictatura lui Franco.

Momentul, spun analiștii, ar putea marca începutul unui nou val de dreapta în UE, care ar putea cuprinde și alte țări, mai ales ținând cont de alegerile programate anul viitor în Franța.

O potențială schimbare majoră și un caz-test

Rămâne încă de văzut dacă Vox va alege să-și urmărească obiectivele din interiorul guvernului sau să exercite presiuni asupra unui guvern minoritar condus de conservatorul Alberto Núñez Feijóo.

Până acum, PP și Vox au guvernat împreună doar la nivel regional și local. O coaliție la nivel național i-ar da lui Vox, pentru prima dată, un cuvânt de spus în politica externă a Spaniei.

În alte părți ale Europei, Finlanda, Suedia și Olanda au adus extrema dreaptă la guvernare sau în acorduri formale de susținere parlamentară.

Dar Spania este a patra economie a zonei euro și, sub Sánchez, a fost cel mai vocal guvern progresist dintre marile state ale UE.

Dacă Vox intră la guvernare, Spania va deveni un caz-test pentru ce se întâmplă atunci când partidele europene de centru-dreapta renunță, la nivel național, la „cordonul sanitar” impus extremei-drepte.

Iar acest lucru, avertizează o analiză a think-tank-ului britanic Chatham House, va avea consecințe directe pentru politica externă a Spaniei și pentru politica europeană în general.

Centrul de greutate politic al UE se va muta și mai mult la dreapta

Analiștii Consiliului pentru Relații Externe, un think-tank american, subliniază că o instalare a Partidului Popular (PP) în fruntea guvernului ar elimina „conștiința progresistă a Europei”, reprezentată de Sánchez, și ar muta și mai mult spre dreapta centrul de greutate politic al continentului.

PP ar cultiva relațiile Spaniei cu țările din America Latină, un pilon al politicii externe spaniole. În Europa, PP, membru al Partidului Popular European, de centru-dreapta, cel mai mare grup din Parlamentul European, ar alinia Spania mai strâns la tendința conservatorismului moderat.

De asemenea, PP va adopta probabil o poziție mai dură în materie de imigrație și frontiere, dar ar continua probabil să sprijine Ucraina, angajându-se în programul său să „mențină sprijinul politic, economic, militar și umanitar, precum și sancțiunile împotriva Rusiei, atât timp cât durează agresiunea acesteia”.

Cea mai mare schimbare, observă o analiză a think-tank-ului american ar putea privi politica Spaniei față de China și Statele Unite.

Sánchez a fost unul dintre cei mai importanți susținători europeni ai unor legături mai strânse cu China, mai ales după ce Trump a recucerit Casa Albă în 2024. În schimb, relația lui Sánchez cu Trump a fost tensionată și marcată de dezacorduri majore.

O victorie a PP ar duce cel mai probabil la legături mai strânse cu Washingtonul și la relații mai reci cu Beijingul.

Conservatori și eurosceptici

Cum se vor armoniza însă pozițiile PP cu cele ale Vox, partidul condus de Santiago Abascal?

În viziunea Chatham House, cea mai profundă diviziune dintre cei doi potențiali parteneri de coaliție privește chiar Europa, Vox fiind un partid eurosceptic.

De fapt, în 2024, Vox a părăsit grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și s-a alăturat Patrioților pentru Europa, grupul mult mai eurosceptic fondat de Viktor Orbán.

Un posibil motiv de discordie este acordul comercial UE-Mercosur, pe care Vox îl consideră o „trădare” a fermierilor spanioli.

Cum PP susține acest acord, rămâne de văzut cum va reuși liderul conservator Feijóo să apere la Bruxelles un acord pe care partenerul său de coaliție de acasă l-a respins virulent.

Euroscepticismul Vox are însă limite, scrie Politico, care observă că partidul de extremă dreaptă atacă instituțiile UE și pe Ursula von der Leyen, dar știe că în esență Spania este o țară puternic pro-europeană.

Criticile Vox la adresa sprijinului pentru Ucraina

Ucraina este iarăși o potențială chestiune problematică.

Dacă PP-ul lui Feijóo sprijină Kievul, în linie cu poziția majoritară a centrului-dreapta european, poziția Vox este mai degrabă una critică.

Când președintele american Trump s-a certat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă în 2025, Abascal a luat partea lui Trump și i-a atacat pe liderii europeni care sprijină Kievul.

Vox neagă că ar fi pro-rus, dar Abascal a încercat anterior să dea vina pe Europa pentru finanțarea războiului din Ucraina, iar partidul său s-a abținut în repetate rânduri la votul rezoluțiilor din Parlamentul European, observă analiștii Chatham House.

Rămâne de văzut cât de puternică va fi presiunea Vox la Madrid. Dar lucrurile vor deveni și mai complicate în cazul unei eventuale victorii a lui Marine le Pen în Franța, în primăvară.

Sfârșitul conflictului Spaniei cu titanii din lumea tehnologiei?

Sánchez a făcut din relația sa tensionată cu cei pe care îi numește „techno-oligarhi” o componentă importantă a mesajului său electoral.

Această cruciadă publică împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei ar putea dispărea odată cu formarea unui guvern PP-Vox, scrie Politico. Abascal s-a întâlnit cu Elon Musk, care a susținut public partidul Vox.

Însă, în anumite chestiuni, PP nu se îndepărtează prea mult de Partidul Socialist. De exemplu, Feijóo promite să interzică accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 14 ani și acuză guvernul lui Sánchez că este prea indulgent în ceea ce privește protecția copiilor pe rețelele sociale. Vox se opune acestei măsuri.

Centrele de date ar putea reprezenta o schimbare și mai importantă. Un decret socialist care stabilește limite privind consumul de energie al centrelor de date și condiții de suveranitate tocmai a fost aprobat de guvern și ratificat de parlament.

Alberto Nadal, expertul în industrie al lui Feijóo, a promis că va abroga această lege odată ce va ajunge la guvernare, deschizând calea pentru o potențială expansiune a sectorului.

Remigrația și relația cu Marocul

Programul Vox face din „remigrație” o promisiune centrală, termen preluat de la AfD din Germania.

Totuși, Spania nu poate controla cu ușurință migrația fără cooperarea Marocului. Feijóo promisese că prima sa vizită externă ca premier va fi în Maroc, dar tonul său s-a înăsprit după criza de la granița din Ceuta din această vară.

În dezbaterea televizată de săptămâna trecută, el a numit criza o „invazie”, adoptând o linie mult mai ostilă față de Rabat decât Sánchez.

Vox, la rândul său, a promis să militarizeze granița, lucru puțin probabil să fie pe placul Rabatului.

Spania dă tonul pentru un an încărcat electoral

Alegerile din Spania vor fi importante pentru că preced un an electoral aglomerat în Europa.

În aprilie 2027, Franța își alege președintele, iar Marine Le Pen conduce în sondaje. Finlanda, Estonia și Grecia vor organiza și ele alegeri parlamentare, iar Polonia și Italia vor vota până la sfârșitul anului.

Politica externă a fost importantă la alegerile din Spania. Sánchez le-a spus alegătorilor că lumea urmărește Spania și a făcut din opoziția față de Trump un element central al politicii sale.

Pe 16 noiembrie, Sánchez l-a primit la Madrid pe președintele Lula, la doar câteva săptămâni după ce acesta a câștigat alegerile din Brazilia. Susținătorii lui Sánchez au fost încurajați de victoria lui Lula, precum și de succesul major al democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Mai ales că acestea au venit după ce Orbán a pierdut puterea în Ungaria, în aprilie.

De cealaltă parte, președintele Argentinei, Javier Milei, a folosit o vizită la Madrid în octombrie pentru a-l numi pe Sánchez „dictator”, la un miting al dreptei.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a trimis și ea un mesaj de susținere aceluiași miting, la fel ca Marine Le Pen și Orbán.