„Factura o vom plăti cu toții”. Consilierul premierului, despre aspectul pe care „îl ignoră mulți politicieni”

Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat marți că „România are o problemă bugetară” chiar dacă unii o conștientizează „mai puțin” și susține că accesul la fondurile de pe piețele financiare se va face în „condiții mai dificile” dacă „e pus la îndoială” angajamentul Guvernului de a implementa reformele necesare pentru reducerea deficitului.

Întrebat, marți, la Digi24, despre costurile crizei politice de la București, unde Guvernul Bolojan este vizat de o moțiune de cenzură depusă de PSD-AUR, consilierul premierului a spus că„România are o problemă bugetară pe care unii o conștientizează mai mult, alții, mai puțin, dar problema bugetară există”.

„Dacă ne uităm la situația noastră din buget, România împrumută în continuare foarte mulți bani din piețele financiare, pentru că trebuie să acopere acest deficit bugetar, și împrumută banii aceștia la costuri destul de mari”, a continuat Ionuț Dumitru.

El susține că România va avea probabil „condiții mai dificile, și în termeni de acces, și în termeni de costuri”, în interacțiunea cu piețele financiare, „dacă angajamentul Guvernului pentru a implementa aceste reforme, care să conducă la reducerea deficitului bugetar și în anii următori, e pus la îndoială”.

„Evident că în final factura o vom plăti cu toții, pentru că, în final, totul se va deconta prin dobânzi mai mari, printr-un acces la finanțare mai dificil”, a adăugat Ionuț Dumitru.

„Un lucru pe care îl ignoră mulți politicieni”

Ionuț Dumitru susține că ajustarea fiscală se va face „oricum”, fie prin „politici economice sănătoase” ale Guvernului, fie „forțată” de piețele financiare.

„Un lucru pe care îl ignorăm, sau îl ignoră mulți politicieni, este faptul că ajustarea aceasta fiscală oricum se va face. Că vrem noi, că nu vrem, că o facem rațional, cu politici economice sănătoase, cu politici de ajustare sănătoase, sau lăsăm piețele financiare să ne forțeze să ne ajustăm, ea se va întâmpla oricum, dar alegerea noastră este una rațională, în care continuăm să gestionăm procesul, cu costuri cât mai mici, sau alternativa este o ajustare brutală, pe care ne-o forțează cumva piețele financiare, caz în care și costurile economice și sociale pot fi mult mai mari”, a mai declarat Ionuț Dumitru.