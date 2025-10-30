Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii

De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă – creșterea fiind de aproximativ 0,47 bani/kWh.

Este a patra majorare a facturii, de la 1 iulie, când a fost liberalizată piața de energie.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh lei, adică aproximativ 0,00466 lei/kWh, (0,47 bani/kWh) începând cu 1 noiembrie. Această majorare a fost aprobată de ANRE prin ordinul 66 din 21 octombrie 2025.

Așadar, pentru o factură medie de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei pe lună mai mult. Dacă avem un consum mai mare, de exemplu de 200 kWh, factura va crește cu aproape un leu.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost modificată ultima dată la 1 iulie, când a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.

Ce este contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cine o plătește și cine o primește

Contribuția reprezintă o taxă reglementată din factura lunară la electricitate, pe care o plătesc toți consumatorii din România. Sumele colectate sunt folosite pentru a sprijini producătorii de energie în cogenerare (adică produc simultan electricitate și căldură) care au investit în tehnologii cu eficiență ridicată.

Valoarea contribuției este stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pe baza costurilor și veniturilor efective și prognozate.

Contribuția este plătită de consumatori încă din anul 2009 și este evidențiată pe un rând separat în factură, la fel cum sunt acciza și certificatele verzi (acestea din urmă fiind subvenții pentru producătorii de energie regenerabilă).

Potrivit rapoartelor ANRE analizate de HotNews, anul trecut au beneficiat de bonusul de cogenerare de înaltă eficiență un număr de 22 de producători de energie în cogenerare, majoritatea fiind centrale de termoficare urbană.

Aceste centrale au primit anul trecut, în total, bonusuri de 514,5 milioane de lei plătite de consumatorii de energie prin intermediul facturilor.

Cele mai mari sume au primit:

Electrocentrale București – 249,6 milioane de lei lei

Electrocentrale Craiova – 59 milioane de lei

Termoficare Oradea – 43,5 milioane de lei

Bepco Brașov – 34,8 milioane de lei

Vest-Energo București – 28,6 milioane de lei

Prețul energiei propriu-zise a ajuns doar 40% din factura finală

Prețul energiei electrice a ajuns să însemne doar 40% din factura finală, după ce celelalte componente ale facturii s-au tot majorat pe parcursul acestui an, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), marți, 28 octombrie, în cadrul unei conferințe organizate de DC News.

„Deci 60% sunt alte scheme-suport: de cogenerare, de certificate verzi, tarifele de distribuție, transport, TVA și acciza. Când alte lucruri înseamnă 60% din factură, o ieftinire a energiei pe piața angro va avea un efect destul de redus în factura finală”.

El a arătat că în ultima vreme foarte mulți reprezentanți ai statului au declarat că analizează cum pot fi reduse facturile, dar în același timp componentele reglementate tot de către stat s-au scumpit de mai multe ori:

„Începând cu 1 iulie nu mai există plafonare și tot cu 1 iulie a crescut contribuția de cogenerare de la 3,5 la 8,4 lei pe MWh, de la 1 august a crescut TVA de la 19 la 21%, care iarăși a dus la creșterea facturii la energie. De la 1 septembrie a crescut tariful pentru serviciul de sistem de la 7,04 la 12,79 lei pe MWh. În octombrie nu s-a întâmplat nimic, dar din 1 noiembrie iarăși crește contribuția pentru cogenerare de la 8,4 la 13,06 lei pe MWh”.