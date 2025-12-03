Facturile românilor la gaz: Companiile au estimat cu cât se vor scumpi, după liberalizarea pieței

Factura la gaze pentru populație pot crește cu 5% de la 1 aprilie, când este așteptată liberalizarea pieței, spune Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

„În acest moment, furnizorii cumpără gaze la prețul plafonat de 120 de lei pe MWh. La acest preț se adaugă și partea de înmagazinare, care este de 30 de lei pe MWh aproximativ. Prețul pieței în acest moment este undeva la 170 de lei”, a declarat Laurențiu Urluescu, miercuri, la un eveniment organizat de asociația pe care o conduce.

Potrivit acestuia, dacă se ridică plafonul prețului la care furnizorii cumpără gazul, iar prețul pieței rămâne același, va rezulta o scumpire de aproximativ 5% pentru facturile consumatorilor casnici, în medie.

El a adăugat că o factură medie pentru un apartament de bloc cu centrală este de 400 de lei într-o lună de iarnă.

Negocieri pentru un nou mecanism de protecție pentru consumatori

Prețul gazelor pentru români a fost plafonat în 2022 la nivelul de 0,31 lei/MWh (prețul final în factură). Acest plafon trebuia eliminat la 1 aprilie 2025, însă Guvernul a decis prelungirea cu un an, până la 1 aprilie 2026.

Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026, conform calendarului stabilit, a precizat Ministerul Energiei, pentru HotNews.

Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector, iar continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara noastră în fața Curții de Justiție a UE.

Autoritățile române negociază însă cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea unui nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și acordarea unor ajutoare de stat pentru consumatorii industriali, au mai transmis reprezentanții ministerului.