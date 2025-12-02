Cât mai e până când se vor decide noile facturi ale românilor la gaz. Varianta luată în calcul de Guvern pentru ca să evite un șoc după ridicarea plafonării prețurilor

Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026, conform calendarului actual. Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector, iar continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara noastră în fața Curții de Justiție a UE, a precizat Ministerul Energiei, pentru HotNews. Autoritățile române negociază însă cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea unui nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și acordarea unor ajutoare de stat pentru consumatorii industriali.

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că o liberalizare a pieței gazelor la 1 aprilie ar putea duce la scăparea de sub control a inflației.

Prețul gazelor pentru români a fost plafonat în 2022 la nivelul de 0,31 lei/MWh. Acest plafon trebuia eliminat la 1 aprilie 2025, însă Guvernul a decis prelungirea cu un an, până la 1 aprilie 2026.

După șocul de vara trecută pe care românii l-au avut odată cu liberalizarea pieței de electricitate și dublarea facturilor, Guvernul caută să evite o situație similară și pe piața gazelor, primăvara viitoare.

Liberalizarea se va produce la termenul stabilit, însă Guvernul vrea să introducă noi măsuri de sprijin pentru consumatori, a transmis Ministerul Energiei, la solicitarea HotNews.

„Plafonarea preţului la gaze naturale urmează să înceteze la sfârşitul lunii martie 2026, ulterior încheierii sezonului rece, urmând ca, pe perioada verii, când consumul de gaze naturale este mai redus, piaţa gazelor să se stabilizeze, iar impactul pentru consumatori să fie minim.

Dat fiind că, în contextul plafonării prețurilor la gaze naturale, Comisia Europeană (COM) a emis, deja, un aviz motivat adresat României referitor la restricția de a stabili în mod liber prețurile angro pentru anumite tipuri de energie electrică și gaze în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (avizul motivat în cauza 2024/2194), o eventuală continuare a amânării liberalizării poate conduce la o reacție a executivului European și sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), cu consecințele aferente”, au argumentat reprezentanții ministerului.

România negociază la Bruxelles alte măsuri de sprijin pentru consumatorii de gaze

Potrivit acestora, România se află în discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru implementarea următoarelor măsuri:

implementarea unui mecanism de protecție a consumatorilor casnici de gaze naturale, eventual similar cu cel dezvoltat pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică, în conformitate cu prevederile OUG nr. 35 din 27 iunie 2025;

analiza, împreună cu ANRE, a posibilității introducerii de noi măsuri care să contribuie la asigurarea unei mai bune funcționări a pieței de gaze naturale;

identificarea posibilelor măsuri de ajutor de stat pentru anumite categorii de consumatori industriali pentru care ponderea prețului gazelor naturale este semnificativă în costurile de producție (cu implicarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a Consiliului Concurenței);

evaluarea impactului potențial la nivelul producătorilor de energie termică pentru SACET-uri (sistemul de termoficare centralizat – n.r.) și identificarea de soluții pentru atenuarea creșterii prețului la energie termică, mai ales în perioada de iarnă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a referit zilele trecute la liberalizarea pieței gazelor, precizând că are în vedere o „trecere lină către condiții normale de piață”.

„În condițiile actuale, pentru această iarnă nu există motive pentru care consumatorii să plătească tarife mai mari. Avem schema de plafonare a prețului gazelor până la 31 martie 2026, iar după 31 martie 2026 mă asigur încă de acum, împreună cu companiile și cu legislația pe care o am la îndemână, că nu vom avea această creștere abruptă, pe modelul pe care l-am avut în cursul verii trecute la electricitate. La gaze vom avea o trecere lină către condiții normale de piață, în momentul când se va termina schema de plafonare”, a declarat Ivan, pe 25 noiembrie.

Companiile spun că nu există motive de îngrijorare privind o explozie a prețurilor

Companiile spun că situația este diferită față de ceea ce s-a întâmplat vara trecută cu facturile la electricitate, întrucât prețul gazelor oricum a coborât până la niveluri similare cu cele ale plafonului.

Dana Dărăban, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a susținut că sectorul are nevoie de o decizie clară din partea statului, astfel încât companiile să-și facă strategiile și să vină cu oferte către consumatori.

„Acest lucru este important atunci când există îngrijorări la nivelul pieței cu privire la momentul ieșirii din schema de plafonare. Ce se întâmplă: atunci când dai mesaje contradictorii pieței, tu de fapt și de drept creezi un risc suplimentar. Iar atunci când cineva spune că ieșim din schemă la 1 aprilie și altcineva spune că nu e bine să ieșim, piața, mai ales cu istoricul statului român de decizie „last minute”, piața își creează o tendință de a sta în expectativă.

Realitatea ne spune că sumele de decontat sunt foarte mici, multe vin din regularizările din urmă, iar acest lucru înseamnă că piața liberă a atins prețul de plafon, deci nu trebuie să existe motive de îngrijorare și companiile din piață trebuie lăsate să-și facă planurile, astfel încât clienții să se poată bucura de oferte de preț bune începând cu 1 aprilie”, a spus Dărăban,.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizase recent că autoritățile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural în aprilie 2026, în condițiile în care Banca Națională se luptă cu așteptări inflaționiste care ar putea să scape de sub control.

„Deficitul bugetar ține politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt și mulți se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare și ai o inflație ieșită din comun. Și acum avem și acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară.

Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că Banca Națională se luptă cu așteptări inflaționiste care ar putea să scape de sub control”, a spus Dăianu într-o conferință de specialitate, citat de Agerpres.

România, sub procedură de infringement a Comisiei Europene pentru că a prelungit prea mult plafonarea prețurilor

România mai are și presiunea unei proceduri de infringement deschise în 2024 de Comisia Europeană împotriva României, din cauza plafonării prelungite a prețului energiei electrice și gazelor naturale.

În 2021-2022, majoritatea țărilor europene au luat măsuri de protecție a consumatorilor, în urma crizei prețurilor de la acea vreme, însă doar România a prelungit măsurile de sprijin după anul 2023.

Ce spunea Executivul european:

Plafonările la producători sunt incompatibile cu Directiva (UE) 2019/944 și Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă a energiei electrice, precum și cu Directiva 2009/73/CE privind regulile comune pentru piața internă a gazelor naturale.

Măsurile în cauză limitează libertatea producătorilor de energie electrică și gaze de a-și determina prețurile angro în România.

Aceste măsuri restrâng principiile fundamentale ale formării libere a prețurilor, precum și comerțul transfrontalier liber pe piețele angro de energie electrică și gaze.

Măsurile au efect echivalent cu o restricție cantitativă la export.