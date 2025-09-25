Fake news viral cu Oana Țoiu. MAE avertizează că declarațiile inventate despre Republica Moldova fac parte dintr-o operațiune „hibridă”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a denunțat joi apariția în social media a unui material fals atribuit postului de televiziune Euronews, care face referire la pretinse declarații ale șefei diplomației române, Oana Țoiu, despre Republica Moldova.

„MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmații legate de Republica Moldova. Acest conținut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media”, menționează ministerul, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO.

„Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al Romaniei, partenerilor și aliaților săi”, mai spune ministerul.

Precizările MAE: