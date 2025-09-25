Fake news viral cu Oana Țoiu. MAE avertizează că declarațiile inventate despre Republica Moldova fac parte dintr-o operațiune „hibridă”
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a denunțat joi apariția în social media a unui material fals atribuit postului de televiziune Euronews, care face referire la pretinse declarații ale șefei diplomației române, Oana Țoiu, despre Republica Moldova.
„MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmații legate de Republica Moldova. Acest conținut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media”, menționează ministerul, într-un comunicat de presă.
Conform sursei citate, materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO.
„Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al Romaniei, partenerilor și aliaților săi”, mai spune ministerul.
Precizările MAE:
- „În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală.
- Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare.
- Ministerul Afacerilor Externe a raportat continutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente. Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informații despre acest conținut fals.”