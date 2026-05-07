Falimentele RCA și creșterea prețurilor la asigurările auto: Cât au plătit în medie românii pentru a-și repara mașina la propriul asigurător în caz de accident

Deși prețurile RCA au crescut anul trecut, peste 375.000 de șoferi au ales să plătească în plus și clauza de decontare directă.

Prin decontarea directă, poți repara mai repede mașina, la propriul asigurător RCA, atunci când ai un accident în trafic. Asta în loc să ceri plata daunelor de la asigurătorul RCA al mașinii șoferului vinovat de accident.

Clauza de decontare directă, un refugiu pentru șoferi mai ales când apar falimente RCA, a costat însă în medie cu 2 lei mai puțin decât în 2024. Este un semnal că riscul falimentelor RCA a scăzut semnificativ, susține ASF, întrebat de HotNews.

Unde apare clauza auxiliară

Decontarea directă este o clauză auxiliară la polița RCA, pe care orice asigurător este obligat să o oferteze, dar a cărei achiziție este opțională pentru asigurat.

Prin achiziția acestei clauze, asigurătorul tău RCA se ocupă direct de plata către service-ul care îți va repara autovehicolul, fără a fi nevoie de intervenția firmei de asigurări a șoferului care te-a accidentat.

Acest mecanism de decontare directă se referă doar la prejudiciile vehiculelor, nu și cele produse bunurilor sau persoanelor. Procesul de rezolvare a daunelor ar trebui să fie mai rapid și mai ușor.



Ulterior asigurătorul tău se îndreaptă către asigurătorul șoferului care a produs accidentul pentru a-și recupera banii.

Cât a costat RCA cu decontare directă în 2025

Anul trecut, proprietarii de mașini au încheiat în total peste 7,07 milioane de contracte RCA, din care 375.108 contracte aveau clauze de decontare directă.

Veniturile asigurătorilor din primele brute subscrise pentru aceste polițe RCA cu decontare directă s-au ridicat la aproape 64 milioane de lei, iar prima medie anualizată a fost de 174 de lei.

Prima medie anualizată reprezintă suma totală pe care o plătești în decurs de 12 luni, indiferent de frecvența de plată pe care ai ales-o (lunar, trimestrial sau semestrial).

Spre comparație, în 2024, proprietarii de mașini au încheiat polițe RCA cu 365.132 de clauze directe, cu aproape 10.000 mai puține decât anul trecut, iar prima medie anualizată a fost de 176 de lei.

ASF: „Reflectă riscul de faliment al celorlalți asigurători”

HotNews a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să explice de ce costul clauzei de decontare directă a rămas aproape la fel ca în 2024 deși românii și-au cumpărat cu aproape 10.000 mai multe polițe RCA cu decontare directă.

„Clauza de decontare directă este, în fapt, o asigurare de risc financiar. Aceasta reflectă riscul de faliment al celorlalți asigurători de RCA. În plus, prima de asigurare aferentă acestei clauze suplimentare acoperă costul de administrare a dosarului de daună, cost care nu se adaugă la despăgubirea plătită de asigurătorul celui vinovat de accident”, conform ASF.

„Nu există risc financiar zero, dar în cazul de față nici nu este unul semnificativ, dat fiind faptul că toate companiile de asigurări trebuie să îndeplinească cerințe stricte de solvabilitate, așa cum sunt stabilite prin prevederile legale. Prin urmare, costul clauzei de decontare directă reflectă în fapt costul administrării dosarului de daună, cost care nu are legătură cu prima de risc aferentă riscului asigurat prin asigurarea RCA”, a spus ASF pentru HotNews.

Cum au încercat românii să se protejeze de falimentele RCA

Piața asigurărilor auto din România a trecut prin două falimente majore în ultimii 5 ani, care au dus la creșterea puternică a prețurilor pentru milioane de șoferi.

ASF a retras în 27 septembrie 2021 autorizația de funcționare a City Insurance, acuzată printre altele că îi lipsesc rezerve de daune de peste 280 milioane de lei necesare pentru plata daunelor avizate și că are întârzieri la plată despăgubirilor de peste 200 de zile.

Falimentul acestui asigurător, cu aproape 3 milioane de clienți RCA, a fost decis definitiv în instanță în 20 aprilie 2022.

Un an mai târziu, scenariul s-a repetat cu Euroins, care a rămas fără autorizația de funcționare în 27 martie 2023. ASF a acuzat că acest asigurător, cu peste 2,7 milioane de polițe RCA active, avea un deficit de capital de solvabilitate (SCR) de 2,2 miliarde de lei și a unui deficit de capital minim (MCR) de 1,75 miliarde de lei. Falimentul a fost decis în instanță în februarie 2025.

În ambele situații, s-a observat cum proprietarii de mașini au încercat să se protejeze de riscul de a nu fi despăgubiți prea curând dacă au accident cu mașini asigurate la City și Euroins, cumpărând asigurări RCA care conțineau și clauza de decontare directă.

Dacă în 2021 prima medie anualizată la clauzele de decontare directă a fost de 125 de lei, după retragerea autorizației City Insurance și declararea oficială a falimentului acestui asigurător, prima medie anualizată la această clauza a crescut cu aproape 40% până la 171 de lei în 2022.

Vârful a fost în anul 2023, după retragerea autorizației de funcționare a Euroins, potrivit statistice ale ASF, analizată de HotNews.

Astfel, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de ASF, au încheiat în 2023 un număr de 491.230 de clauze de decontare directă, iar prima medie anualizată a crescut la 187 de lei.