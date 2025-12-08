Familia care ține frâiele primăriei de 20 de ani. După tatăl și mama, fiica fostului edil PSD care a recunoscut că a luat mită va conduce administrația locală

O comună din Botoșani este condusă de două decenii de aceeași familie. Funcția de primar a fost deținută, pe rând, de tatăl, mama, din nou tatăl, iar acum de fiica acestora, în urma scrutinului de duminică.

Candidata PSD, Andreea Cristina Alecu Gireadă, a obținut cele mai multe voturi (41,54%) la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani, potrivit rezultatelor finale provizorii centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Candidatul liberalilor, Ionuţ-Cristian Sigartău, a adunat 25,70 % din sufragii. Prezenţa la urne a fost de 44,19%, adică au votat 3.268 de persoane dintre cele 7.383 înscrise pe listele electorale permanente.

Andreea Cristina Alecu Gireadă este fiica fostului primar al localității, vizat de un dosar DNA pentru luare de mită, potrivit Monitorul de Botoșani. El a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru că a luat șpagă.

Alegeri parțiale organizate după demisia tatălui anchetat de DNA

De altfel, alegerile locale parţiale din localitate s-au organizat după ce fostul primar, tatăl câștigătoarei de duminică, Verginel Gireadă, a anunţat că se retrage din funcție în urma anchetei DNA.

Conform presei locale, comuna este condusă de 20 de ani de familia Gireadă. Verginel Gireadă a fost ales pentru prima dată în comuna natală la șefia primăriei în 2004, funcție pentru care a fost reales până în 2012.

Atunci a fost condamnat cu suspendare pentru însușirea prin fals a unui teren și nu a mai putut candida la primărie, deoarece pedeapsa prevedea că nu mai poate ocupa funcţia deţinută la data comiterii infracţiunii, nota Adevărul în 2013.

Pentru că justiţia nu i-a suspendat dreptul de a alege şi de a fi ales, a candidat şi a câştigat la alegerile parlamentare, care au avut loc în toamna acelui an. Pe vremea aceea liberal, în perioada 2012 – 2016 a fost deputat, ales în perioada USL.

Aneta Gireadă, soția fostul primar, a fost la şefia comunei vreme de două mandate, în 2012 și 2020. În 2020, Verginel Gireadă a obținut un mandat de primar cu susținerea PNL. Ulterior, în 2024, a fost reales în funcție din partea PSD, conform Obiectiv de Suceava.

A recunoscut că a luat spagă, inclusiv o mașină

Potrvit DNA, în perioada iulie 2022-martie 2025 a cerut și primit de cinci ori mită pentru a favoriza anumite firme, care ulterior au câștigat contracte publice. Fostul primar s-a ales cu materiale de construcții în valoare de peste un milion de lei, pe care le-a folosit la renovarea casei lui și a altor locuințe ale rudelor. Potrivit procurorilor, a recunoscut și că a mai primit o mașină de peste 20.000 de euro și suma de 200.000 de lei.

Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, a primit trei ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani, precum și cu interzicerea, pe o perioadă de 3 ani a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Procurorii anticorupție au mai precizat atunci că în vederea confiscării speciale, s-a dispus sechestru asupra sumei de 20.000 lei, ridicată de la inculpat și indisponibilizarea sumei de 1.309.262,23 lei aflată în contul fostului edil.

Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, girată public de deputatul PSD Marius Budăi, a declarat, duminică, la ieșirea de la urne, că va continua proiectele începute de fosta administraţie, adică de tatăl ei.