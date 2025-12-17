Familia Pavăl de la Dedeman a făcut o ofertă pentru preluarea Carrefour

De elaborarea ofertei s-a ocupat Karina Pavăl, iar sursele Hotnews susțin că Dedeman este unul dintre favoritii cursei pentru preluarea magazinelor pe care Carrefour le vinde în România. Informația despre oferta fraților Pavăl pentru magazine Carrefour a fost publicată anterior de profit.ro.

Karina Pavăl este fiica lui Dragoş Pavăl care alături de fratele său Adrian Pavăl deține lanțul de bricolaj Dedeman. Ea este văzută de presa financiară drept „moștenitoarea Dedeman”.

În 2025, Carrefour România operează peste 450 de magazine la nivel național, în aproximativ 113 orașe din țară, potrivit datelor oficiale și presei economice.

Carrefour, Foto: Emilio100 / Dreamstime.com

La final de octombrie, presa franceză a scris că Carrefour a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește să iasă de pe piața din România unde este prezentă de 21 de ani.

Grupul francez Carrefour intenționează încă din vară vânzarea operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv cele din România, spunea presa franceză, iar discuţiile s-au purtat cu mare discreție, atât cu o serie de mari retaileri cât și cu un fond de investiţii.

Plecarea gigantului francez din România vine după vânzarea Carrefour Italia, care opera 1.188 de magazine, dar care anul trecut a înregistrat pierderi operaționale în valoare de 67 milioane de euro, va impulsiona profitabilitatea Carrefour, a precizat grupul francez într-un comunicat de presă.

Achizițiile Dedeman

Oferta pentru magazinele Carrefour nu este prima acțiune de extindere a Dedeman din acest an. În vară, Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat lanțul de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, într-o tranzacție de 120 – 130 de milioane de euro, potrivit profit.ro.

Tranzacția a fost semnată prin Pavăl Holding și este una dintre cele mai mari realizate vreodată în sectorul grec de bricolaj. Karina Pavăl este vicepreședinte a Pavăl Holding.

Lanțul din Grecia are 17 magazine, 1.186 de angajați și deservește anual 7 milioane de clienți cu peste 60.000 de produse, potrivit datelor Profit.ro.

Publicația economică mai scria că Pavăl Holding, care înglobează cele mai multe afaceri derulate de frații Pavăl, anunță pentru anul 2024 un profit net de 1,6 miliarde lei, de la 2,3 miliarde lei în anul precedent.

Dincolo de retail, frații Pavăl mai sunt implicați în imobiliare unde au investit peste 800 de milioane de euro, potrivit profit.ro.

Dedeman a fost fondată în 1992 de frații Pavăl, originari din Bacău, având ca obiect principal de activitate vânzarea de materiale de construcții și produse de amenajare pentru casă și grădină.

Potrivit site-ului companiei, Dedeman are, în prezent, o rețea de 65 de magazine și se află în continuare în plin proces de extindere la nivel național. Magazinele au suprafețe cuprinse între 7.500 și 18.000 de metri pătrați, oferind o gamă sortimentală diversificată de peste 60.000 de produse.