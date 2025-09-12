Familiile celor trei tineri români luaţi de apele râului Natisone cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro în Italia

Familiile tinerilor români Patrizia Cormos, Bianca Doroş și Cristian Molnar, care au murit înecați în râul Natisone, regiunea italiană Veneto, în mai 2024, au intentat un proces civil în care cer statului italian despăgubiri în valoare totală de 3,7 milioane de euro, transmite Rai News, citat de Antena3 CNN.

Avocatul celor trei familii, Maurizio Stefanizzi, spune că responsabilitatea aparține atât persoanelor aflate în serviciu atunci, trei pompieri și o asistenă medicală de la Sores, cât și instituțiilor de care aceștia aparţin: ministerul de Interne și Agenția Regională de Coordonare pentru Sănătate.

„Suferința părinților a fost amplificată de agonia lor prelungită. Tinerii s-au înecat după ce au așteptat peste 40 de minute ajutor, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de disperare aproape în direct la televizor. Aceasta le-a provocat o traumă psihologică profundă”, a spus avocatul Maurizio Stefanizzi.

Pentru familia Patriziei Cormos a fost cerută o sumă de 1.269.000 euro, pentru familia Biancăi Doroş 1.200.000 euro, iar pentru familia lui Cristian Molnar 1.243.000 euro. Prejudiciul a fost calculat conform unui tabel unic național și potrivit jurisprudenței în materie. Procesul este programat pentru 17 noiembrie.

Tragedia de la Natisone a avut loc pe 31 mai 2024. Cei trei români au ajuns pe jos pe o insulă de pietriş din mijlocul râului. Apoi, apa a crescut şi au rămas blocaţi. O înregistrare video i-a arătat cum se îmbrăţişează pentru a evita să fie luaţi de apă.

Pompierii au încercat să îi salveze aruncându-le o frânghie de sus, pe care tinerii nu au reuşit să o prindă.