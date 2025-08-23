Fântâna de la Universitate, simbolul suprem de protest sau așteptare din București. O istorie mai puțin știută

Parlamentul în tenişi' - flashmob organizat de studenţii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Universitatea Bucureşti pentru sensibilizarea opiniei publice în vederea creşterii reprezentării tinerilor în Parlamentul European, in Bucuresti, vineri 17 mai 2019. Inquam Photos / George Calin

Piațeta cu fântână de la Universitate este spațiu iconic din București, cu o uriașă valoare memorial-simbolică, un loc de adunare pentru protestatarii din ultimii 35 de ani

Nu are extraordinară valoare arhitecturală, dar aici s-a născut fenomenul “Piața Universității”, aici au descins minerii din Valea Jiului ca să împărștie “golanii” care se împotriveau F.S.N, condus de Ion Iliescu, aici au fost bătuți trecătorii și studenți cu barbă, aici se adună protestatarii bucureșteni și în prezent.

În timpul mandatului de primar general al lui Sorin Oprescu, fântâna din fața Facultății de Geografie era cât pe ce să fie demolată și înlocuită cu o alta, cu jeturi de apă, “fântâna săltăreață”

Citește, pe B365.ro, istoria unui simbol al Bucureștiului.