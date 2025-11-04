Fără a numi SUA, Moscova și Beijingul promit un răspuns comun la sancțiunile „coercitive unilaterale” / Xi anunță „o alegere strategică” pentru ambele țări

Premirul rus Mihail Mișustin și președintele chinez Xi Jinping, înaintea unei întâlniri la Marele Palat al Poporului, Beijing, China, 4 noiembrie 2025. FOTO: Dmitry Astakhov / Zuma Press / Profimedia

China și Rusia s-au angajat, pe fondul vizitei oficiale efectuate de prim-ministrul rus, să răspundă în comun la „sancțiunile unilaterale”, în timp ce președintele chinez Xi Jinping a reafirmat angajamentul țării sale de a promova relațiile cu Moscova, în ciuda condițiilor externe „turbulente”, informează Reuters.

„Ambele părți vor depune toate eforturile necesare pentru a realiza asistența reciprocă și cooperarea în opoziția față de măsurile coercitive unilaterale”, au transmis Beijingul și Moscova, într-un comunicat comun publicat marți de Ministerul de Externe al Chinei, după o întâlnire între premierul Li Qiang și omologul său rus Mihail Mișustin, care a avut loc cu o zi înainte.

„Orice fel de măsuri coercitive unilaterale luate de orice țară sau grup de țări, ocolind rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, sunt ilegale”, menționează comunicatul, adăugând că astfel de măsuri nu pot fi acceptate sau recunoscute.

China și Rusia sunt ambele membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, cu drept de veto asupra rezoluțiilor acestuia.

Afirmațiile vin pe fondul noilor încercări ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, prin exercitarea de presiuni asupra Moscovei – și asupra celor care fac afaceri cu Moscova – prin sancțiuni și tarife vamale secundare.

Beijingul a căutat, de asemenea, în mod constant să consolideze relațiile cu vecinul său din nord, în ciuda armistițiului comercial convenit recent cu Statele Unite.

În comunicatul comun, Beijingul și Moscova au subliniat necesitatea de a „împiedica anumite țări să abuzeze de monopolul și poziția dominantă pe care le dețin în anumite sectoare ale economiei mondiale”, fără a numi direct SUA.

Moscova vrea să reducă declinul comerțului cu China

Președintele chinez Xi s-a întâlnit marți la Beijing cu premierul rus Mihail Mișustin, solicitând extinderea investițiilor reciproce, la o zi după ce premierul Li Qiang a avut o întâlnire cu Mișustin la Hangzhou (ținută în mod periodic), unde Li a declarat că Beijingul dorește să consolideze cooperarea cu Rusia și să apere interesele comune de securitate.

Kremlinul a subliniat importanța vizitei lui Mișustin într-un moment în care Rusia se află sub sancțiuni occidentale majore din cauza războiului din Ucraina și încearcă să oprească încetinirea recentă a comerțului cu China.

„Relațiile dintre China și Rusia au rămas pe calea dezvoltării la un nivel mai înalt și de o calitate superioară, avansând constant în ciuda unui mediu extern turbulent”, i-a spus Xi lui Mișustin, potrivit postului public de televiziune CCTV.

„Protejarea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre China și Rusia reprezintă o alegere strategică pentru ambele părți”, a afirmat Xi.

Liderul chinez a indicat industrii precum energia, agricultura, industria aerospațială, economia digitală și dezvoltarea ecologică drept domenii în care cele două țări ar putea avansa cooperarea și ar putea stimula noi motoare de creștere.

Mișustin a afirmat că este important ca ambele părți să continue să creeze condiții favorabile pentru atragerea investițiilor reciproce și sprijinirea proiectelor comune, potrivit agenției ruse de știri TASS.

Parteneriat „fără limite”

Xi și președintele rus Vladimir Putin au semnat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022, cu câteva zile înainte ca liderul de la Kremlin să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina.

De atunci, Rusia s-a orientat către China pentru a atenua impactul sancțiunilor, ceea ce a evidențiat comerțul record, creșterea decontărilor în yuani și aprofundarea cooperării în domeniul energiei.

Cu toate acestea, comerțul bilateral a scăzut în ultimele luni, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de SUA asupra Chinei în domeniul comerțului și al tehnologiei.

Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare, în urma sancțiunilor impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere de la Moscova.