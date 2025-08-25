„Fără imigranți nu veți avea muncitori și veți pierde miliarde” – avertismentul celor mai mari bănci centrale

Cele mai mari economii ale lumii riscă să se confrunte cu o lipsă gravă de forță de muncă în următoarele decenii dacă nu atrag mai mulți lucrători străini. Consecința va fi o frânare a creșterii economice și o creștere bruscă a prețurilor, ceea ce înseamnă pierderi de miliarde de euro. Acesta este mesajul puternic transmis de cei mai mari bancheri centrali de la podiumul conferinței anuale de la Jackson Hole, SUA, conform Financial Times.

Ueda: Japonia „îmbătrânește” periculos de mult

Tendințele demografice sunt foarte negative în majoritatea țărilor dezvoltate. Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda a subliniat că îmbătrânirea rapidă a populației a făcut din deficitul de forță de muncă una dintre cele mai presante provocări ale țării sale, notează cotidianul elen Naftemporiki.

Deși lucrătorii străini reprezintă doar 3% din forța de muncă, ei au fost responsabili pentru jumătate din creșterea economiei nipone.

Lagarde avertizează, de asemenea, asupra pericolului la adresa zonei euro

Președinta BCE, Christine Lagarde a avertizat că, fără un aflux de lucrători străini, zona euro va avea cu aproximativ 3,4 milioane de persoane în vârstă de muncă mai puține până în 2040.

„Deși în 2022 lucrătorii străini au reprezentat doar 9% din totalul locurilor de muncă, aceștia au contribuit la 50% din creșterea forței de muncă din ultimii trei ani”, a spus el, subliniind rolul lor „determinant”.

Bailey: Problema din Regatul Unit este acută

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey a vorbit despre o provocare „acută” cu care se confruntă Marea Britanie din cauza unei populații îmbătrânite și a productivității scăzute.

El a subliniat că până în 2040, 40% din populație va avea peste 64 de ani, calificând drept îngrijorătoare creșterea numărului de cetățeni scoși de pe piața muncii din cauza bolilor de lungă durată, sănătatea mintală fiind cel mai frecvent motiv.

Riscurile la adresa creșterii economice și prețurilor

După cum avertizează bancherii centrali, o populație îmbătrânită nu numai că reduce forța de muncă și creșterea economică, dar crește și riscul inflației, deoarece deficitul de forță de muncă oferă lucrătorilor posibilitatea de a cere salarii mai mari.

În ciuda presiunilor politice și a nemulțumirii publicului față de imigrație, concluzia de la Jackson Hole a fost clară: fără lucrători străini, cele mai mari economii ale lumii nu vor putea menține nici creșterea, nici stabilitatea.