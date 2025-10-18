„Fără Regi”. Proteste în SUA împotriva lui Trump, condamnate de liderii Partidului Republican

Pregătiri pentru un protest împotriva lui Donald Trump. Sursă foto: Ann Parry/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemulțumiți față de direcția în care se îndreaptă SUA sub conducerea președintelui Donald Trump, oamenii vor protesta sâmbătă în capitală, dar și în alte orașe din întreaga țară sub sloganul „Fără Regi”, manifestații pe care Partidul Republican al liderului de la Casa Albă le numește mitinguri „Urăște America”, informează The Associated Press.

Aceasta este a treia mobilizare în masă de la revenirea lui Trump la Casa Albă și se preconizează că va fi cea mai mare.

Noile proteste au loc pe fondul blocării activității guvernamentale, care nu numai că a dus la închiderea programelor și serviciilor federale, dar pune la încercare echilibrul fundamental al puterii, întrucât un executiv agresiv se confruntă cu Congresul și instanțele judecătorești într-un mod pe care organizatorii îl consideră un pas către autoritarismul american.

În timp ce americanii ies în stradă, Trump se află departe de Washington, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida.

„Ei spun că se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt un rege”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News difuzat vineri dimineața, înainte de a pleca la o strângere de fonduri MAGA Inc. super PAC de 1 milion de dolari pe persoană, organizată la Mar-a-Lago. Sâmbătă sunt așteptate proteste în apropiere, potrivit AP.

Democrați de seamă, precum liderul Senatului Chuck Schumer și senatorul independent Bernie Sanders, se vor alătura demonstranțiilor, despre care organizatorii spun că pot fi considerate un antidot la acțiunile lui Trump, de la restricționarea libertății de exprimare de către administrație până la raidurile militare împotriva imigranților.

„Nu există amenințare mai mare pentru un regim autoritar decât puterea patriotică a poporului”, a declarat Ezra Levin, cofondator al Indivisible, unul dintre principalii organizatori.

Încrederea americanilor în Trump, în scădere

În timp ce republicanii și Casa Albă resping protestele ca fiind o adunare de radicali, Levin a spus că numărul celor care se înscriu este în creștere. Peste 2.600 de mitinguri sunt planificate în orașe mari și mici.

Liderii Partidului Republican i-au catalogat pe participanții la miting drept „comuniști” și „marxiști”.

Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey, citat de News.ro.

Percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a preşedintelui Donald Trump în privinţa economiei, care a coborât la 42% aprobare şi 55% dezaprobare, adică un net de -13 puncte procentuale, cel mai scăzut nivel din oricare dintre sondajele CNBC realizate pe durata celor două mandate ale sale.

„Este clar că costul vieţii şi cheltuielile zilnice afectează încrederea americanilor mai mult decât blocajul guvernamental în sine”, a declarat Micah Roberts, partener la Public Opinion Strategies, compania de sondare republicană implicată în studiu.