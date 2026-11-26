Un elev ucrainean de clasa a XI-a de la un liceu din Poltova a fost decorat de președintele Volodimir Zelenski cu premiul „Viitorul Ucrainei” pentru un sistem de pilot automat pentru drone, bazat pe inteligența artificială și stabilizare optico-electronică, ce nu are nevoie de GPS, potrivit TechRadar și Poltavska Hvîlea.

Elevul, pe nume Yaroslav Sheiko, a primit până acum de două ori bursa Președintelui Ucrainei și a câștigat de două ori concursul științific național pentru elevi al MAS (Academia Juniorilor de Științe) în domeniul tehnologiilor aerospațiale și de apărare. Yaroslav este, de asemenea, medaliat cu aur la Salonul Internațional de Invenții INOVA 2025 și medaliat cu argint la Hackathon 2025.

Ultima sa realizare, cea pentru care a fost decorat de Zelenski, este o tehnologie pentru drone capabilă să ghideze aeronavele fără pilot fără a depinde de sistemele de navigație prin satelit.

Lucrarea sa include un sistem de control al zborului bazat pe inteligență artificială și o tehnologie de stabilizare optico-electronică concepută pentru vehicule aeriene fără pilot.

Principala inovație a lui Sheiko constă într-un sistem de ghidare autonom care permite dronelor să ajungă la destinațiile stabilite fără a se baza pe semnalele convenționale de poziționare prin satelit.

Tehnologia este concepută pentru a ajuta aeronavele fără pilot să-și mențină traiectoriile de zbor prevăzute atunci când GPS-ul și alte servicii globale de navigație nu sunt disponibile.

Această capacitate rezolvă o dificultate majoră cu care se confruntă operatorii de drone atunci când interferențele electronice perturbă semnalele de navigație prin satelit în timpul zborului.

Nu există informații privind senzorii, algoritmii sau hardware-ul de calcul folosiți de sistemul său de navigație. De asemenea, nu au fost dezvăluite detalii despre testarea operațională a acestuia, precizia navigației, raza maximă de acțiune și performanța în diferite condiții de mediu.

Armata ucraineană folosește intensiv, contra agresorului rus, sistemul de sateliți al SpaceX, dar are limitări operaționale privind utilizarea acestuia, deasupra teritoriului rusesc, de exemplu. De asemenea, în ultimele zile, Ucraina a reclamat că a apărut o limitare de viteză pe sistemele sale Starlink, fără ca administrația Trump sau compania lui Elon Musk să-și asume public o decizie în acest sens.