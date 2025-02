Un cunoscut jurnalist CNN, despre România: „Cererea Rusiei de retragere a trupelor NATO din Estul Europei arată adevăratele intenții ale lui Putin”

Jurnalistul Fareed Zakaria de la CNN a estimat că scopul lui Vladimir Putin este să transforme țările est-europene din vecinătate, inclusiv state din flancul estic al NATO în sateliți ai Rusiei, precum Belarusul.

Fareed Zakaria a făcut afirmația în contextul în care a fost invitat să comenteze declarațiile recente ale Cristian Diaconescu privind cerera Rusiei de retragere a garanțiilor de securitate pentru țările care au aderat la Alianța Nord-Atlantică după 1997.

Modelul Belarus, pregătit pentru țările din Est

„Rusia și Putin spun asta de multă vreme, dar îți arată care sunt obiectivele Rusiei. Rusia vrea o serie de state-satelit în vecinătatea apropiată. În esență, vrea ca o țară precum Ucraina să ajungă una ca Belarus. Aceasta este o țară independentă formal, dar este sub papucul Rusiei, iar ăsta pare a fi modelul lui Putin de a reînvia Imperiul rus, îndeosebi prin acest mod de presiune informală”, a spus jurnalistul american.

Astfel, temerea exprimată în mod repetat Rusia legată de prezența trupelor NATO la granițele sale este justificată doar din perspectiva ambițiilor imperiale rusești.

„Dacă are trupe NATO aproape de graniță, Rusia poate fi îngrijorată doar dacă are această dorință pentru o influență neocolonială, în expansiune”, crede Fareed Zakaria.

Jurnalistul estimează că, din moment ce NATO este o alianță defensivă, solicitarea pe care ar fi făcut-o Rusia în negocierile de la Riyadh arată scopurile politicii externe ale Moscovei.

„NATO este o alianță defensivă, nu a atacat pe nimeni, niciodată. Singura ocazie în care a fost invocat Articolul 5 a fost după atacul din 9 septembrie 2001 asupra Statelor Unite, când toate țările membre au decis că un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor. Deci simpla existență a acestei cereri a lui Putin spune ceva despre scopurile sale”, a conchis Fareed Zakaria.

Ce a spus inițial Cristian Diaconescu legat de un nou moment tip Ialta

Cristian Diaconescu, numit de președintele interimar Ilie Bolojan în fruntea Cancelariei Prezidențiale, a afirmat, miercuri seară, la Antena 3 CNN că discuțiile ruso-american reprezintă un „un moment dramatic” pe plan internaţional, precizând că aşteptările ruşilor au fost de a ști „dacă vor obține un ascendent pentru a-și face din SUA un aliat pentru proiecte de tip Ialta”.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă „rușii s-au așezat la masă cu gândul că se așează la o nouă Ialta”, Diaconescu a răspuns „Da”. „Au spus asta, au enunțat elemente în sensul acesta?”, a continuat moderatorul. Diaconescu a confirmat și de data aceasta.

„Așteptările lor țin de faptul că la un moment dat SUA ar determina înăuntrul NATO partenerilor europeni să retragă garanțiile de securitate ale NATO pe aliniamentul din 1997. Deci ca noi, cei intrați după 1997, să nu mai beneficiem de aceste garanții de securitate, urmând ca, privind situația din aceste zone, să intrăm într-un context de negociere în care nu am fi implicați, ca la Ialta, și care, în mod evident, ar duce la recunoașterea unei zone de influență a Rusiei. Nu e interpretarea mea, este exprimarea lor”, a mai spus șeful Cancelariei Prezidențiale.

Moderatorul a insistat dacă România are aceste informații despre ce s-a discutat la Riad, pe canale diplomatice: „Este important că avem aceste informații. Aceste informații ne-au venit pe canale diplomatice de la aliați? Ne puteți spune despre cum am aflat noi despre ce s-a vorbit la Riad, la ceea ce, iată, rușii vor o nouă Ialta?”.

„Da, am fost informați, are o relevanță din ce privește relevanța României. Le-am primit, nu le-am cerut noi”, a spus Diaconescu.

Cum a revenit Diaconescu asupra declarațiilor

La mai puțin de două ore de la intervenția în platoul Antena 3 CNN, într-o intervenție la Realitatea Plus, Diaconescu a negat că la negocierile din 18 februarie 2025 de la Riad dintre ruși și americani a fost discutată o nouă împărțire a sferelor de influență și retragerea Statelor Unite din Europa, inclusiv din România.

Șeful Cancelariei Prezidențiale a spus că, de fapt, s-a referit la cerința Rusiei din 2022, când au existat negocieri înainte de invadarea Ucrainei. Cu toate acestea, el a precizat că solicitarea Rusiei nu a fost acceptată de SUA „nici atunci și nici acum”.

„Ceea ce am spus la un alt post de televiziune a fost faptul că această solicitare nu a fost acceptată sub nicio formă nici de americani și în mod evident nici de europeni, nici atunci și nici acum, ceea ce este o știre bună”, a declarat Diaconescu la Realitatea Plus.

Reacția Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a afirmat, vineri, că Rusia nu a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est la discuțiile cu SUA de la Riyadh, potrivit TASS. Agenția rusă de presă de stat îl numește direct pe Cristian Diaconescu, șeful Cancelariei prezidențiale, în articolul în care relatează afirmațiile Kremlinului.

„Anterior, consilierul președintelui României pe probleme de apărare și securitate națională, Cristian Diaconescu, a declarat că, în timpul discuțiilor dintre delegațiile Rusiei și SUA de la Riad, partea rusă a cerut retragerea NATO din țările est-europene. Potrivit acestuia, SUA au respins această cerere”, explică TASS contextul în care a fost făcută declarația lui Peskov.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a respins o asemenea solicitare din partea Moscovei.

„Nu, asta nu este adevărat, nu corespunde realității. Poziția noastră este că avansarea infrastructurii militare a NATO de-a lungul mai multor, în curând aproape 10, valuri (de expansiune) spre frontierele noastre este un motiv de îngrijorare pentru noi. Această poziție a noastră este bine-cunoscută de toată lumea, nu este un secret pentru nimeni”, a declarat Peskov, în conferința sa zilnică cu presa.