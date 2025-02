Kremlinul spune că Rusia nu a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est. Principala agenție de știri de stat rusă îl invocă pe Cristian Diaconescu

Rusia nu a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est la discuțiile cu SUA de la Riad, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. Agenția rusă de presă de stat îl numește direct pe Cristian Diaconescu, șeful Cancelariei prezidențiale, în articolul în care relatează afirmațiile Kremlinului.

„Anterior, consilierul președintelui României pe probleme de apărare și securitate națională, Cristian Diaconescu, a declarat că, în timpul discuțiilor dintre delegațiile Rusiei și SUA de la Riad, partea rusă a cerut retragerea NATO din țările est-europene. Potrivit acestuia, SUA au respins această cerere”, explică TASS contextul în care a fost făcută declarația lui Peskov.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a respins o asemenea solicitare din partea Moscovei.

„Nu, asta nu este adevărat, nu corespunde realității. Poziția noastră este că avansarea infrastructurii militare a NATO de-a lungul mai multor, în curând aproape 10, valuri (de expansiune) spre frontierele noastre este un motiv de îngrijorare pentru noi. Această poziție a noastră este bine-cunoscută de toată lumea, nu este un secret pentru nimeni”, a declarat Peskov, în conferința sa zilnică cu presa.

Ce a spus Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu a dat de înțeles, miercuri, la Antena3, că reprezentanții Rusiei au solicitat Statelor Unite, în cadrul negocierilor de la Riad, retragerea din Europa de Est, inclusiv din România, pentru ca Moscova să preia controlul zonei, după modelul de dinainte de 1997. El a precizat că partea americană a „refuzat, în acest moment, dar nu avem garanții”.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă „rușii s-au așezat la masă cu gândul că se așează la o nouă Ialta”, Diaconescu a răspuns „Da”. „Au spus asta, au enunțat elemente în sensul acesta?”, a continuat moderatorul. Diaconescu a confirmat și de data aceasta.

„Așteptările lor țin de faptul că la un moment dat SUA ar determina înăuntrul NATO partenerilor europeni să retragă garanțiile de securitate ale NATO pe aliniamentul din 1997. Deci ca noi, cei intrați după 1997, să nu mai beneficiem de aceste garanții de securitate, urmând ca, privind situația din aceste zone, să intrăm într-un context de negociere în care nu am fi implicați, ca la Ialta, și care, în mod evident, ar duce la recunoașterea unei zone de influență a Rusiei. Nu e interpretarea mea, este exprimarea lor”, a mai spus șeful Cancelariei Prezidențiale.

Moderatorul a insistat dacă România are aceste informații despre ce s-a discutat la Riad, pe canale diplomatice: „Este important că avem aceste informații. Aceste informații ne-au venit pe canale diplomatice de la aliați? Ne puteți spune despre cum am aflat noi despre ce s-a vorbit la Riad, la ceea ce, iată, rușii vor o nouă Ialta?”.

În intervenții ulterioare la alte posturi TV, șeful Cancelariei Prezidențiale a revenit și a susținut că nu s-a referit de fapt la discuțiile de acum din Arabia Saudită ci la negocieri din 2022 când „Rusia a cerut revenirea României în sfera sa de influență”.

„Ceea ce am spus la un alt post de televiziune a fost faptul că această solicitare nu a fost acceptată sub nicio formă nici de americani și în mod evident nici de europeni, nici atunci și nici acum, ceea ce este o știre bună”, a declarat Diaconescu la Realitatea Plus.

Joi dimineață, la Digi24, el a repetat că momentul la care face referire a avut loc în 2022. „O politică extrem de complicată pe care Federația Rusă a anunțat-o încă din 2022 când se încerca determinarea Moscovei de a se retrage din Ucraina. Pe calea negocierilor, statele NATO făceau demersurile corespunzătoare. Cum se știa din acea perioadă, cererea explicită a Federației Ruse a fost retragerea garanțiilor de securitate pe aliniamentul din 1997”, a spus Diaconescu.