„Fata din Bosnia miroase urât”: Povestea despre civilizație care n-a fost spusă de Grădinescu și Mocanu

În comentariul lor despre meciul de fotbal dintre Bosnia și România, Emil Grădinescu și Costi Mocanu au vorbit despre civilizație. Au spus că în Bosnia „nu se respectă nicio regulă”, că sunt „primitivi”, că „fumează pe stadion” și așa mai departe. În toată această discuție, poate merită amintit și un alt episod din istoria acestei țări, nu atât de convenabil nouă, europenilor civilizați.

„Oameni buni, dacă vă puneți vreodată întrebarea „e bine sau nu în Europa?” încercați să mergeți să vizitați țări din afara Uniunii Europene și veți avea acest răspuns. Da, e bine în Europa.

În jurul nostru nu se respectă nicio regulă (…) ieri am fost informați că în jurul nostru vor fi stewarzi. Nu e nimic. Toată lumea fumează, toate locurile sunt ocupate de suporteri bosniaci, din când în când se mai întoarce câte unul la noi și începe să zică iar refrenul de început „Țiganii, țiganii”, a spus aseară comentatorul Costi Mocanu.

Pot să fiu de acord cu Mocanu și cu Grădinescu că nu s-au simțit în siguranță aseară, la meci, sau că unii dintre suporteri s-au comportat „primitiv”. Comentatorii români au dreptate să fie supărați.

Nu pot fi de acord însă cu generalizările. Și nici cu tipul acesta de judecată, în alb și negru: „în Uniunea Europeană e bine, dar în afara UE e prăpăd”. Nici pomeneală.

Sunt țări foarte civilizate, unde se respectă regulile, cu oameni foarte calzi și primitori, și în afara Uniunii Europene. Din fericire, lumea aceasta este atât de vastă și surprinzătoare, încât este o plăcere să o descoperi. Iar pentru acest lucru există călătoriile și cărțile.

Probabil că mulți dintre cei care s-au uitat la meci aseară au rămas cu o impresie foarte proastă despre Bosnia. Frustrarea că ne-au bătut la fotbal se combină excelent cu prejudecățile pe care le avem, fiecare dintre noi, față de diferite popoare și culturi.

Bosniacii sunt predominant musulmani, deci, iată, prima mare diferență între ei și noi.

Niște ultrași ai naționalei au marcat, de altfel, acest „păcat îngrozitor” al bosniacilor și au afișat la Belgrad, în drum spre Bosnia, un banner în care elogiau un criminal de război sârb: „Mladici, un erou european / A redus musulmanii la zero”. Este vorba despre Ratko Mladic, „Măcelarul din Bosnia”, un criminal de război sârb, condamnat la închisoare pe viață pentru că a ordonat uciderea a 8300 de musulmani din Srebrenica în timpul războiul din 1992-1995.

Povestea „Bosnian Girl”

Dar mi-a mai rămas în minte și această discuție, lansată de comentatorii Mocanu și Grădinescu despre „civilizație”. Și mi-am amintit și un caz celebru care arată că, uneori, din Uniunea Europeană nu se revarsă doar „civilizație” peste „primitivii” din afară.

În 2003, lumea a aflat cu stupoare de mesajele jignitoare scrise de soldații olandezi trimiși în 1993 de ONU la Srebrenica, pentru a proteja o zonă musulmană asediată de soldații generalului Mladic. Militarii olandezi au fost cazați într-o fabrică de acumulatori. Au stat acolo timp de doi ani, iar după ce s-au retras au lăsat în urmă mai multe graffiti. „Fără dinți…?, Cu mustață…?, Miroase ca dracu?, Fata Bosniacă!”, scria pe unul dintre pereți.

Nu se cunoaște autorul acestei insulte la adresa femeilor din Bosnia, dar artista Sejla Kameric a transformat-o în 2003 într-un proiect de artă, „Bosnian Girl”, care a făcut înconjurul lumii.

„Opera de artă – o fotografie alb-negru – prezintă privirea fermă a lui Šejla Kamerić, acoperită de fraze jignitoare la adresa femeilor bosniace. Aceste cuvinte sunt preluate dintr-un graffiti original creat de un soldat olandez necunoscut în perioada 1994-1995, care era membru al Armatei Regale Olandeze dislocată în Bosnia și Herțegovina”, este descrierea proiectului.

„Opera lui Sejla Kameric este atât intimă, cât și angajată social, întrucât Kameric însăși privește fix spectatorul. Ea este fata bosniacă care reprezintă toate femeile din Bosnia, desfigurarea unei identități naționale”, mai găsim menționat despre proiect.

Istoria mai consemnează un lucru important și anume că forțele olandeze nu au reușit să-i salveze pe cei pe care trebuiau să-i protejeze. Potrivit Reuters, în 1995, după retragerea militarilor ONU, 8000 de bărbați și băieți au fost executați de sârbii bosniaci.

Istoria e plină de lecții interesante, atât despre civilizație, cât și despre primitivism. De aceea este atât de riscant să generalizăm.