Favoritul democraților pentru prezidențialele din SUA, criticat dur: „Pare așa de mic în fața marelui război împotriva Occidentului”

Atacurile SUA din Iran l-a făcut pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, să condamne moartea fetelor de la o școală din Minab, în sudul Iranului. Lui Newsom i s-a replicat că „acesta este un război împotriva celor care urăsc Declarația Drepturilor, literatura, muzica, drepturile minorităților, drepturile individului”.

„Trebuie să înțelegem de ce au fost folosite bombele noastre, sau bombele israeliene, pentru a ucide copii – fete tinere – într-o școală, și care era amenințarea iminentă”, a spus Gavin Newsom într-o conferință de presă menită să critice războiul lui Donald Trump împotriva Iranului.

Guvernatorul Californiei, stat cu o populație dublă față de a României, Gavin Newsom este favoritul sondajelor ca să câștige nominalizarea democraților în cursa prezidențială din 2028. Sondajele nu sunt foarte relevante acum, dar sunt singurele existente.

După declarațiile legate de războiul din Iran, Newsom a primit o replică imediată. I-a dat-o jurnalistul Peter Savodnik în Free Press.

„Newsom, emblema unui partid care nu mai știe în ce crede”

Jurnalistul spune „Suntem în plin război de câteva zile, iar guvernatorul celui mai mare stat din țară, viitorul comandant suprem, nu poate să nu se dea în spectacol”.

„Se pare că asta este tot ce știe să facă Gavin Newsom – să se lupte cu Donald Trump, pentru că, probabil, asta își dorește baza sa electorală sau susținătorii săi, oamenii frumoși din Hollywood Hills, Manhattan sau de oriunde. Din păcate, el este un personaj banal, emblema unui partid care nu mai știe în ce crede”.

„În acest moment, cel mai important lucru este că favoritul pentru nominalizarea la președinția democrată din 2028 pare incapabil să se ridice deasupra tribului său și să conceapă războiul ca fiind altceva decât o altă ocazie de a face politică, de a trage câteva focuri, de a marca câteva puncte”.

Când au așteptat „să vină americanii”

Există comentatori care susțin că apelurile lui Trump sunt ele însele iraționale. Precum este apelul la poporul iranian de a răsturna regimul.

Au mai fost cazuri în istorie, amintește ziaristul Peter W. Klein în New York Times, când SUA a încurajat răzmerițe, părădindu-i apoi pe cei pe care i-a îndemnat să iasă contra regimului.

„În timpul Războiului Rece, emisiunile Radio Europa Liberă au încurajat poporul maghiar — printre care și părinții mei — să se revolte, oferindu-le îndrumări privind tactici și strategii și determinând mulți ascultători să creadă că vor primi ajutor militar din partea Statelor Unite. Pe 23 octombrie 1956, maghiarii au ieșit în stradă, linșând public ofițeri ai poliției secrete comuniste. S-a format un nou guvern, condus de Imre Nagy, care a anunțat că Ungaria va părăsi Pactul de la Varșovia”, scrie Klein.

Dar ajutorul occidental nu a venit niciodată. Tancurile rusești au intrat în Ungaria. „Părinții mei au văzut soldații deschizând focul într-o piață aglomerată. Între 2.500 și 3.000 de maghiari au fost uciși în timpul represiunii sovietice. Zeci de mii au fost arestați, inclusiv Nagy, care a fost ulterior executat”, spune Klein.

„Este un război împotriva celor care provoacă războiul”

Argumentul central al celor care susțin războiul este faptul că „acesta este cel mai important eveniment geopolitic de la atacurile din 11 septembrie 2001”.

„Și, chiar dacă nu este necesar să susținem modul în care este dus, el cere seriozitate, sobrietate, o atitudine matură de care puțini democrați par capabili”, cum scrie Peter Savodnik în critica sa la adresa guvernatorului.

„Lupta actuală, la urma urmei, este desfășurarea războiului împotriva Occidentului: terorismul, fatwa, alianța secretă cu Al-Qaeda, ajutorul și complicitatea acordate dușmanilor noștri militari. Este un război împotriva celor care provoacă războiul”.

”Este un război împotriva celor care urăsc Declarația Drepturilor, literatura, muzica, drepturile minorităților, drepturile individului, celor care furnizează Partidului Comunist Chinez petrol ieftin, celor care vor să coopteze Europa prin intermediul demografiei”.

Tactica lui „Orice, numai Trump nu”

Ziaristul vede în răspunsul guvernatorului Newsom la războiul din Iran modelul politicienilor care „niște adolescenți care se prefac că sunt reprezentanții noștri, foarte buni la a sublinia greșelile sau veștile proaste, dar incapabili să articuleze o viziune morală. Dacă vor să conducă, trebuie să candideze pe baza unei viziuni morale, și aceasta nu poate fi „orice, numai Trump nu”, care este vagă, insipidă și necinstită. Cum putem fi siguri că oricine vor propune democrații nu va fi mai rău?”.

„Da, desigur, și republicanii sunt prinși în cleștele partizanatului, iar această administrație este plină de incompetenți, xenofobi și chiar mai rău”, recunoaște Peter Savodnik.

Puterea aproape suprarealistă a lui Trump

Comentatorul susține că democrații „fac adesea greșeala de a presupune că, din moment ce Trump este în multe privințe un om neserios, tot ce trebuie să facă pentru a părea serioși este să se opună lui Trump”.

„Una dintre marile enigme ale președintelui Trump este aceea că, în ciuda lipsei sale de seriozitate, el are o putere aproape suprarealistă de a se concentra asupra diverselor puncte sensibile ale clasei conducătoare americane: presupunerile lor de lungă durată, aroganța lor, ignoranța lor, tacticile și manierismele lor și regulile tacite de angajament. Războiul din Iran, în ciuda numeroaselor întrebări fără răspuns, ilustrează acest lucru”, încheie Savodnik critica sa la adresa favoritului democraților la alegerile care vor desemna succesorul lui Donald Trump.