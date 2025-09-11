Favoritul lui Putin, despre asasinarea lui Charlie Kirk: „Un avertisment pentru Trump?”

Președintele rus Vladimir Putin are o întâlnire față în față cu directorul general al Fondului de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, la reședința de stat Novo-Ogaryovo, pe 5 iunie 2020, lângă Moscova. FOTO: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a stârnit reacții și în rândul oficialilor ruși, sugerând că atacul armat este un avertisment inclusiv pentru președintele american Donald Trump.

Oficialii ruși au condamnat uciderea lui Kirk, despre care spun că este un „avertisment” pentru alte personalități conservatoare.

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte, a dat vina pe „o serie de gunoaie liberale de stânga” care susțin Ucraina pentru uciderea lui Kirk.

„Cine urmează? Poate că este timpul ca echipa MAGA să realizeze că, susținând Ucraina, susțin ucigași”, a declarat Medvedev pe X, citat de NBC News.

Kirk era cunoscut pentru „declarațiile sale pozitive despre Rusia și apelurile la dialog”, a scris Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin, şeful Fondului rus pentru investiţii directe, care s-a impus recent în cercurile de la Kremlin.

Dmitriev este cunoscut pentru legăturile sale cu familia Putin și pentru ajutorul acordat Kremlinului în stabilirea de relații cu SUA și mediul de afaceri internațional, potrivit BBC.

„Acest eveniment este semnificativ nu numai pentru politica americană, ci și pentru întreaga lume: o tentativă de asasinat asupra unei persoane care pledează pentru bunul simț și împotriva isteriei arată profunzimea divizării din Statele Unite”, a spus Dmitriev.

Alexei Pușkov, senator în Consiliul Federației, a declarat pe Telegram că atacul armat din Utah amintește de tentativa de asasinat asupra președintelui Donald Trump, spunând că moartea lui Kirk este posibil un avertisment chiar pentru liderul de la Casa Albă.

„Acesta este un mesaj clar pentru toate personalitățile proeminente din viața publică și politică americană care au opinii similare și nu se tem să le transmită maselor. Iar principalul destinatar este probabil președintele SUA. Un avertisment pentru Trump?”, a scris el.

Tot mai multe acte de violență politică

Actele de violență care au vizat personalități de stânga și de dreapta au început să se înmulțească în SUA.

Trump a fost ținta a două tentative de asasinat anul trecut. În plus, două atacuri recente comise de conspiraționiști de dreapta au zguduit în acest an țara.

În iunie, un naționalist creștin a ucis o politiciană democrată de rang înalt și pe soțul acesteia în Minnesota și a rănit un al doilea democrat.

În august, un atacator obsedat de conspirațiile legate de pandemia COVID a tras cu arma la sediul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Atlanta, omorând un ofițer de poliție.

Din ianuarie, cel puțin 21 de persoane au fost ucise în incidente de violență politică.