FBI a arestat o tânără acuzată că a spionat pentru China și care avea o țintă specială

FBI-ul a arestat duminică o femeie din California, în vârstă de 34 de ani, pe care o acuză că a acționat ca agent sub acoperire al Chinei și că l-a supravegheat pe fiul președintelui taiwanez, au declarat oficialii federali, citați de CNN.

Femeia, pe nume Wanying „Heather” Zhang, din orașul Irvine, e acuzată că a supravegheat o rudă apropiată a unui funcționar al guvernului taiwanez după ce s-a deplasat la Seattle în 2025, potrivit unei plângeri federale.

Potrivit plângerii, Zhang a primit instrucțiuni de la oficiali chinezi să strângă informații și să facă fotografii ale respectivei rude, al cărei nume nu a fost menționat în plângere. FBI-ul a declarat ulterior într-o postare pe rețelele sociale că Zhang îl supraveghea pe fiul președintelui taiwanez Lai Ching-te și pe familia acestuia.

Cum au acționat

Zhang și o persoană denumită „Persoana 1” au zburat de la Las Vegas la Seattle pe 1 septembrie 2025 și s-au dus la locuința rudei respective, a declarat agentul special al FBI Kevin Holt în plângere.

Imaginile înregistrate de o cameră de securitate a unui vecin au arătat că Zhang și Persoana 1 au așteptat în fața locuinței rudei, într-un SUV negru închiriat.

Când ruda și familia acesteia au ajuns acasă, Zhang și Persoana 1 „s-au ridicat repede dintr-un SUV negru, au scos telefoanele lor și le-au ținut în așa fel încât să dea impresia că făceau poze și/sau înregistrau videoclipuri cu familia”.

„Locația și fotografiile rudelor apropiate ale unui înalt funcționar al guvernului taiwanez, inclusiv fotografii ale locuințelor și mașinilor acestora, ar putea fi utile Republicii Populare Chineze” în cazul în care guvernul chinez „ar dori să obțină un avantaj asupra președintelui Taiwanului în cadrul unui eventual conflict”, se menționează în plângere.

Imagini cu momentul când femeia este arestată de FBI au fost publicate pe X de procuror federal Bill Essayli.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China. Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China. According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials. She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense. She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

Partidul Comunist Chinez (PCC), aflat la putere în China, consideră Taiwanul ca făcând parte din teritoriul său, deși nu l-a controlat niciodată, și s-a angajat de mult timp să „unifice” insula cu China continentală, prin forță dacă va fi necesar.

Lai se confruntă de mult timp cu furia Beijingului pentru că apără suveranitatea Taiwanului, o democrație autonomă cu o populație de aproximativ 24 de milioane de locuitori. Guvernul Chinei și mass-media de stat îl critică constant, numindu-l un separatist „scandalagiu” și „instigator la război”.