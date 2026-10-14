FBI a arestat un inginer de la OpenAI acuzat că a plasat un dispozitiv „sofisticat” în sala de conferințe

Un cetățean saudit a fost arestat pe 9 octombrie și pus sub acuzare pentru că a instalat în secret un dispozitiv de înregistrare într-o sală de conferințe pentru directori OpenAI din California, au anunțat marți procurorii federali, relatează BBC.

Abdulrahman Alfozan, care lucra la firma de inteligență artificială în calitate de inginer, a fost pus sub acuzare la nivel federal de utilizarea sau încercarea de a utiliza un dispozitiv electronic, mecanic sau de altă natură pentru a intercepta comunicații verbale.

OpenAI, creatorul popularului chatbot ChatGPT, a declarat că a descoperit pe 30 septembrie un „dispozitiv sofisticat de înregistrare” ascuns în sediul său din San Francisco și a alertat FBI-ul.

Dispozitivul fusese instalat cu aproximativ două zile înainte și era criptat, au precizat procurorii.

OpenAI a precizat că a folosit propriile modele de inteligență artificială „pentru a înțelege dispozitivul” și a stabili că dispozitivul fusese plasat acolo de un angajat.

Procurorii spun că dispozitivul, înfășurat în hârtie igienică, a fost găsit introdus într-un port USB din spatele unui televizor dintr-o sală de conferințe a conducerii.

Dispozitivul de înregistrare găsit la OpenAI. Foto: Justice.gov

„Abdulrahman Alfozan a ascuns un dispozitiv de înregistrare discret în sala de conferințe a conducerii angajatorului său, pentru a intercepta în secret comunicări sensibile privind tehnologia de super-inteligență a companiei”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-un comunicat.

OpenAI a precizat că nu există indicii că suspectul a accesat în mod neautorizat sau extras parametrii modelelor de inteligență artificială, codul-sursă ori datele clienților Compania a precizat că angajatul respectiv a fost concediat.

Alfozan lucra ca inginer la OpenAI din iulie 2025, potrivit procurorilor. În caz de condamnare, Alfozan riscă până la cinci ani de închisoare, o amendă de 250.000 de dolari și trei ani de eliberare condiționată.