Departamentul Agriculturii şi Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite au fost ţinta unor atacuri informatice, au relatat vineri mai multe publicaţii americane, la câteva zile după o serie de întreruperi ale serviciilor în sectoare strategice ale ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Incidentele au fost dezvăluite de NBC News şi CNN, iar deocamdată nu se ştie dacă au legătură între ele şi cine se află în spatele atacurilor.

Întrebat sâmbătă, la postul Fox News, despre atacul informatic asupra FBI, preşedintele Donald Trump a declarat că fusese informat despre incident cu puţin timp înainte. „Aş spune că nu este un lucru bun. Nu-mi place”, a adăugat el, sugerând apoi că atacul ar putea avea legătură cu două dintre subiectele sale politice preferate.

Fără să prezinte dovezi care să susţină eventualele suspiciuni, Trump şi-a exprimat speranţa că ancheta privind atacul va scoate la iveală informaţii compromiţătoare despre responsabilii americani care au investigat suspiciunile de ingerinţă a Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016. Preşedintele a considerat întotdeauna acea anchetă o ofensă şi a încercat să obţină sancţionarea în justiţie a celor implicaţi.

Trump a sugerat, de asemenea, că atacul ar putea furniza noi elemente pentru a-i susţine acuzaţiile nefondate de fraudă electorală la alegerile prezidenţiale din 2020, al căror rezultat nu l-a recunoscut niciodată.

Probleme și la Agenția Națională de Securitate

În ultimele săptămâni, mai multe întreruperi importante ale unor servicii au afectat transporturile, comunicaţiile şi comerţul online pentru numeroşi utilizatori din Statele Unite, problemele vizând inclusiv Agenţia Naţională de Securitate (NSA). Sean Cairncross, responsabil cu securitatea cibernetică la Casa Albă, a fost demis în această săptămână, pe fondul întreruperilor repetate.

Donald Trump a încercat în mai multe rânduri să liniştească opinia publică, îndemnând oamenii să se relaxeze, iar oficiali americani au afirmat că diferitele incidente nu au fost provocate de activităţi infracţionale.

Problemele informatice de la FBI şi Departamentul Agriculturii au fost însă calificate drept atacuri cibernetice, ceea ce le diferenţiază de întreruperile unor servicii precum platforma de e-mail Outlook a Microsoft sau sistemele autorităţii americane pentru aviaţie.

Departamentul Agriculturii şi-a informat angajaţii că un sistem folosit pentru facilitarea plăţilor către fermieri a fost vizat de un atac cibernetic, a relatat vineri NBC News, citând doi foşti oficiali ai instituţiei.

Atacatorii ar putea folosi acest sistem de plăţi ca punct de acces pentru a obţine informaţii mai sensibile, au precizat sursele citate.

Potrivit CNN, FBI a fost atacat informatic pentru a doua oară din septembrie. Agenţia federală investiga o intruziune în sistemul Centrului Naţional de Informaţii privind Criminalitatea (NCIC), în urma unei intruziuni atribuite unor hackeri suspectaţi, a relatat postul de televiziune, citând două surse apropiate anchetei.

NCIC administrează o bază de date naţională cu informaţii despre infracţiuni, care conectează structurile de poliţie federale, statale şi locale şi este folosită pentru schimbul de informaţii privind mandatele de arestare şi verificările antecedentelor.

Contactate de AFP, FBI şi Departamentul Agriculturii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

În septembrie, un grup de hackeri cunoscut sub numele de ShinyHunters a vizat datele personale sensibile ale unor angajaţi, obţinute prin intermediul unui site de recrutare al FBI.