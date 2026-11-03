„FBI-ul să salveze SUA”. Sute de scrisori de amenințare, cu drojdie sau faină în ele, trimise oficialilor americani

Un bărbat din Oklahoma City a fost pus sub acuzare, marți, că a trimis sute de scrisori de amenințare, care conțineau pudră albă, către oficiali electorali de stat, parlamentari, institutele de sondare a opiniei publice și organizații media înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului („midterms”), informează Reuters.

Robin Martin a fost inculpat la Curtea Districtuală a SUA din Oklahoma de transmiterea de informații false sau înșelătoare, de alarmă falsă și de trimiterea prin poștă a unor mesaje de amenințare.

Analizele efectuate asupra pulberii găsite în scrisori au stabilit că era vorba fie de drojdie inofensivă, fie de făină, a precizat FBI-ul, într-un document judiciar, însă nu toate scrisorile au fost supuse unor analize complete.

Reuters notează că nu a reușit să ia legătura cu un reprezentant legal al lui Martin.

FBI-ul a precizat că pachetele poștale de la începutul lunii octombrie erau adresate funcționarilor electorali din toate cele 50 de state. De asemenea, agenția federală de informații consideră că Martin a trimis scrisori de amenințare și în 2024 către funcționari electorali și poștali.

Scrisorile de amenințare din octombrie purtau o adresă de expeditor expirată a organizației „Socialiștii Democrați din America” (DSA) din New York, a adăugat FBI-ul.

Agenția mai afirmă că Martin a luat legătura cu DSA și în luna august și a obținut adresele de e-mail ale membrilor DSA, după care aceștia au fost adăugați pe o listă de distribuție prin care li s-au trimis mesaje de amenințare, avertizându-i că ar putea fi arestați dacă vor vota.

FBI-ul l-a asociat, de asemenea, pe Martin cu o scrisoare de amenințare din 2024 în care „se susținea că președintele Donald Trump a câștigat alegerile din 2020 și se exprimau îngrijorări cu privire la unele dintre aceleași probleme care se repetau în cadrul alegerilor din 2024, ce urmau să aibă loc la acea vreme”.

FBI-ul a stabilit legătura dintre scrisori și Martin prin intermediul înregistrărilor video de supraveghere de la centrele poștale și de la un magazin Walmart, unde fusese achiziționat un telefon despre care se crede că a fost folosit pentru amenințări.

Guvernul american a anunțat că bărbatul a scris, de asemenea, o scrisoare adresată directorului FBI, Kash Patel, pe care s-a constatat că se aflau amprentele lui Martin. Scrisoarea conținea un mesaj scris cu cerneală reactivă la ultraviolete, cu textul „FBI SAVE THE USA” („FBI-ul să salveze SUA”), mesaj care apărea și în alte scrisori de amenințare.