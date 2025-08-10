FCSB, a treia înfrângere consecutivă în SuperLiga – Unirea Slobozia a câștigat în Ghencea

FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, într-un meci disputat duminică, pe stadionul din Ghencea, în etapa a cincea din SuperLiga.

Campioana en-titre a României nu-și revine: înfrângerile cu Farul și Dinamo au fost urmate de o partidă pierdută în fața unei echipe care în sezonul precedent s-a salvat in extremis de la retrogradare.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Unicul gol al meciului a fost marcat de Raul Rotund, în minutul 19. Împrumutat în această vară de la Dinamo, atacantul de 19 ani a primit mingea în careu, a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung. Balonul a trecut printre picioarele lui Valentin Crețu.

FCSB a forțat în repriza secundă, a pus probleme în special prin Juri Cisotti, însă portarul Denis Rusu a prins o zi foarte bună și scorul nu s-a mai modificat până la final.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne cu doar 4 puncte și ocupă locul 12. De cealaltă parte, Unirea Slobozia a acumulat 7 puncte și a urcat pe locul 6.

Au evoluat echipele: