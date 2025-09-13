FCSB se cofruntă cu probleme de lot: Trei fotbalişti importanţi nu vor putea juca în meciul cu Csikzsereda

După startul ratat de campionat, FCSB poate urca în clasament. Roş-albaştrii au un meci facil la prima vedere, în deplasare, cu Csikszereda, una dintre cele două echipe din Superliga care nu a câştigat niciun meci în primele opt etape, scrie Orangesport.ro

Cu un singur succes în opt etape, FCSB se află doar pe locul 13 înaintea meciului de la Miercurea Ciuc, cu şase puncte, patru mai multe decât gazdele partidei de mâine.

Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, consideră că pauza cauzată de meciurile echipelor naţionale a fost de bun augur pentru elevii săi, care au progresat atât fizic, cât şi tactic.

FCSB nu se va putea baza pe Radunovic şi Şut, ambii accidentaţi. De asemenea, Mihai Popescu va fi indisponibil din cauză că, în meciul cu CFR, a luat al patrulea cartonaş galben.

Csikszereda – FCSB se joacă duminică, pe 14 septembrie, de la 21:00.