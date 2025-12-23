Federația Patronală a Energiei critică Ordonanța – trenuleț / “Aceste inițiative încalcă principiile bunei guvernări”

Măsurile propuse în proiectul Ordonanței – trenuleț au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic, a transmis, marți, Federația Patronală a Energiei, printr-un comunicat de presă. Această reacție are loc în contextul în care proiectul prevede că impozitul suplimentar în sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) se prelungește cu un an, urmând să fie eliminat din 2027. Potrivit actualelor prevederi, impozitul era valabil până la 31 decembrie 2025.

Federația consideră că aceste inițiative încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relația cu patronatele și riscă să distorsioneze concurența, să descurajeze investițiile și să afecteze funcționarea unui sector strategic pentru economie.

Totodată, menținerea impozitelor suplimentare în sectorul petrol și gaze și introducerea unor noi măsuri fiscale vor avea efecte negative asupra întregii piețe energetice.

Impozitul suplimentar “subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung”

Federația Patronală a Energiei consideră că suprataxarea afectează grav sectoare economice strategice. Aceste decizii adâncesc instabilitatea fiscală și subminează capacitatea industriei de a susține investiții pe termen lung, mai arată Federația.

În opinia acesteia, politicile fiscale impredictibile, adoptate fără consultare și fără o viziune coerentă, slăbesc competitivitatea economică și pun în pericol securitatea energetică.

Iar asigurarea securității energetice și tranziția către tehnologii verzi presupun investiții masive, imposibil de realizat într-un climat fiscal instabil. Menținerea unui cadru fiscal predictibil nu este o solicitare formală a industriei, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea economică sustenabilă.

Federația spune că industria energetică a contribuit în 2022 cu 48,8 miliarde lei la bugetul general consolidat, o creștere de 62% față de anul anterior.

FPE cere Guvernului consultare reală

Federația solicită explicit un dialog social real, substanțial și constant, în care pozițiile industriei să fie ascultate și integrate în procesul decizional. Este necesar timp adecvat pentru analiză, evaluări de impact și consultări autentice, nu decizii adoptate în regim de urgență, fără fundament economic solid.

Federația mai amintește că orice modificare fiscală semnificativă trebuie anunțată cu un termen minim de 6 luni înainte de aplicare și integrată într-un calendar multianual de politici fiscale, care să ofere mediului economic predictibilitatea necesară pentru planificarea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung.

În lipsa acestor principii, România riscă să piardă investiții strategice, locuri de muncă și oportunități de dezvoltare într-un sector vital pentru economie, mai precizează Federația Patronală a Energiei.

Ministerul Finanțelor a pus, luni seara, în dezbatere publică, așa-numita Ordonanță – trenuleț cu o serie de prevederi fiscale, cu efecte directe asupra salariilor, impozitelor, pensiilor, accizelor, finanțelor locale, companiilor de stat și programelor sociale începând de la 1 ianuarie 2026. Guvernul ar putea aproba proiectul în ședința de marți.