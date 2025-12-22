Ordonanța – trenuleț a fost pusă în dezbatere publică / Ce impozite se reduc și care vor crește de la 1 ianuarie

Ministerul Finanțelor a pus, luni seara, în dezbatere publică, așa-numita Ordonanță – trenuleț cu o serie de prevederi fiscale, cu efecte directe asupra salariilor, impozitelor, pensiilor, accizelor, finanțelor locale, companiilor de stat și programelor sociale începând de la 1 ianuarie 2026. Guvernul ar putea aproba proiectul în ședința de marți.

Proiectul prevede înghețări în zona pensiilor și indemnizațiilor. Nici pensiile de serviciu nu vor fi actualizate în 2026.

În schimb, pensiile de urmaș acordate potrivit Legii nr. 56/2020 nu sunt incluse explicit în regimul de înghețare, ceea ce creează cadrul legal pentru indexarea acestora cu rata medie anuală a inflației.

Vezi aici proiectul Ordonanței de Urgență privind modificarea Codului Fiscal, cu efecte începând de la 1 ianuarie 2026.

Reducerea subvențiilor pentru partide

Proiectul Ordonanței – trenuleț prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor birourilor parlamentare. De asemenea, vor fi diminuate subvențiile pentru partide și minorități naționale cu 10%.

Impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce

Proiectul aduce schimbări în impozitarea capitalului și a companiilor:

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) se reduce de la 1% la 0,5% în 2026. Va fi eliminat complet din 2027.

Impozitul suplimentar în sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) va fi eliminat complat din 2027.

Impozitul pe construcții va fi abrogat începând cu anul fiscal 2027.

Pentru microîntreprinderi se introduce o cotă unică de 1%, de la 1 ianuarie 2026. De asemenea, sunt ajustate regulile privind plafonul de încadrare și determinarea bazei impozabile.

Creștere de impozitare pentru anumite venituri ale asociaților

Impozitul aplicat avantajelor acordate asociaților sau participanților la persoane juridice (bunuri, servicii sau plăți peste prețul pieței) crește de la 10% la 16%, aliniindu-se nivelului impozitului pe dividende.

Impozitul se reține în continuare la sursă, măsura urmând să se aplice din 1 ianuarie 2026.

Măsuri pentru combaterea evaziunii

În privința combaterii evaziunii în domeniul produselor accizabile, au fost introduse următoarele prevederi:

Autorizarea antrepozitelor fiscale, importatorilor și distribuitorilor se va face centralizat, de către o Comisie ANAF.

Se introduc autorizații obligatorii pentru importul și exportul de produse energetice.

Sunt impuse garanții financiare, raportări lunare, criterii stricte de bonitate și verificări privind proveniența fondurilor.

Sunt prevăzute sancțiuni dure și anularea autorizațiilor pentru nerespectarea regulilor.

Măsuri privind salariul minim

În privința salariului minim, Guvernul propune neimpozitarea și neplata contribuțiilor pentru 300 lei/lună până la 30 iunie 2026 și pentru 200 lei/lună între 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Măsura se aplică salariaților cu normă întreagă, încadrați la salariul minim brut. Plafoanele de venit sunt stabilite la 4.300 lei (prima jumătate a anului) și 4.600 lei (a doua jumătate).

Tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană sunt excluse din calculul plafonului.

Măsuri privind RO e-Factura și RO e-TVA

Proiectul aduce modificări în digitalizarea fiscală. Termenul de transmitere a facturilor în RO e-Factura devine 5 zile lucrătoare. Obligația se extinde explicit și la relația B2C. Sunt incluse și facturile emise către persoane impozabile nerezidente, dar înregistrate în scopuri de TVA în România.

De asemenea, se abrogă obligația de a răspunde la „Notificarea de conformare RO e-TVA. Notificările RO e-TVA pentru contribuabilii cu TVA la încasare sunt suspendate până la 30 septembrie 2026.

Cum va fi repartizat impozitul pe venit către autoritățile locale

Proiectul mai prevede pentru anul 2026 stabilirea de noi cote de repartizare a impozitului pe venit către autoritățile locale. Municipiul București primește un regim distinct de repartizare.

Autoritățile locale pot contracta împrumuturi din Trezorerie de până la 700 milioane lei, inclusiv pentru termoficare și proiecte PNRR.

Continuă “Masa sănătoasă” și crește alocația

Programul „Masă sănătoasă” continuă în 2026. Alocația zilnică crește cu 10%, la 16,5 lei/beneficiar, bugetul total alocat fiind de 1,53 miliarde lei.

Programul acoperă 171 de zile de curs.

Proiectul conține și reguli mai stricte pentru companiile de stat privind salariile, performanța și reorganizarea în caz de pierderi, precum și eliminarea unor obligații declarative pentru companiile cu capital de stat.