„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector

Generalul Wieslaw Kukula a reclamat ritmul de „modernizare tehnică” a forțelor armate ale Poloniei, avertizând că Rusia „rămâne o amenințare existențială” pentru cea mai mare țară din flancul estic al NATO, potrivit AFP.

Polonia, cea mai mare țară din flancul estic al NATO, cheltuie cel mai mult din alianță pentru apărare, în termeni relativi. Pentru 2026 alocă 4,8% din PIB în acest scop, puțin sub obiectivul de 5% care a fost trasat la nivelul alianței cu orizontul 2035.

Chiar și așa, acest nivel de cheltuieli nu este suficient pentru a „compensa aproape trei decenii de subfinanțare cronică a forțelor armate”, a declarat generalul Wieslaw Kukula, șeful Statului Major General, miercuri, în cadrul unei întâlniri la care au participat ofițeri superiori, ministrul apărării și președintele Poloniei.

Generalul a reclamat „ritmul de modernizare tehnică”, în comparație cu ritmul de creștere a efectivelor.

Kukula a declarat că armata poloneză ar trebui să ajungă la 500.000 de soldați până în 2039, față de 210.000 în prezent.

Unele unități poloneze noi, a spus el, au probleme cu echipamentul insuficient mai degrabă decât cu lipsa de personal.

Între timp, „Federația Rusă rămâne o amenințare existențială pentru Polonia”, a adăugat Wieslaw Kukula.

Rusia „își reorganizează constant forțele, inspirându-se din lecțiile agresiunii sale din Ucraina și construind capacitatea pentru un conflict convențional cu țările NATO”, a avertizat șeful forțelor armate poloneze.

Zeci de miliarde de euro prin SAFE

Polonia urmează să primească împrumuturi în valoare de 43,7 miliarde de euro prin instrumentul SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, menit să consolideze capacitățile defensive ale statelor din UE.

Varșovia intenționează să utilizeze aceste fonduri pentru a stimula producția internă de arme.

Guvernul de la Varșovia spune că Polonia va putea accesa finanțarea SAFE chiar dacă președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția naționalistă și conservatoare, blochează o lege care stabilește aranjamentele interne necesare în acest sens.

Principalul partid de opoziție, Lege și Justiție (PiS), susține Bruxelles-ul s-ar putea folosi de SAFE pentru a exercita presiuni nejustificate asupra Poloniei, prin intermediul unui mecanism de monitorizare a fondurilor, despre care susține că riscă să submineze suveranitatea poloneză.