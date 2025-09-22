Femeia care l-a acuzat pe Joe Biden că a agresat-o sexual a primit cetățenia rusă, prin decret semnat de Putin

Tara Reade, o femeie din SUA care a susținut că fostul președinte american Joe Biden a agresat-o sexual în anii 1990, a primit luni cetățenia rusă, potrivit unui decret semnat de președintele Vladimir Putin, informează France Presse.

Un document publicat pe site-ul oficial de informații juridice precizează că „McCabe Alexandra Tara, născută la 26 februarie 1964”, este acum cetățean rus.

Potrivit presei americane, Reade și-a schimbat numele în Alexandra McCabe în 1998 pentru a se proteja de fostul ei soț, pe care l-a acuzat de violență domestică.

La începutul anului 2020, Reade a afirmat că Biden, care candida în alegeri, a agresat-o sexual pe un coridor al Congresului SUA în 1993, pe vremea când el era senator și ea lucra pentru democrat.

Acuzația, negată categoric de politicianul democrat, a reprezentat totuși o provocare pentru campania lui împotriva lui Donald Trump, aflat atunci la primul mandat de președinte al SUA.

Trump însuși s-a confruntat cu acuzații de agresiune sexuală, hărțuire și viol din partea mai multor femei. El a revenit la putere în ianuarie 2025.

Incoerențele din relatarea lui Reade includ faptul că nu s-a găsit nicio înregistrare a plângerii pe care ea susține că a depus-o la Congres după presupusa agresiune.

În mai 2023, ea a anunțat într-un interviu acordat publicației ruse de stat Sputnik că intenționează să solicite un pașaport rus.

Vorbind de la Moscova, Reade a spus că a decis să rămână în Rusia deoarece se temea pentru siguranța ei în țara natală.

În iulie 2024, ea a anunțat pe platforma de socializare X că se întoarce în Statele Unite pentru a depune o plângere împotriva lui Biden pentru agresiune sexuală, cu câteva zile înainte ca președintele democrat să se retragă din cursa pentru realegere.