Femeia din Australia care și-a ucis trei rude cu ciuperci otrăvitoare servite la prânz și-a aflat sentința

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă cu ciuperci otrăvitoare, relatează AFP, citată de News.ro.

Cazul, care a avut loc în iulie 2023, a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume. Femeia a fost acuzată de uciderea soacrei sale, Gail Patterson, a socrului său, Donald Patterson, a surorii lui Gail, Heather Wilkinson, precum și de tentativa de omor asupra lui Ian Wilkinson, soțul lui Heather.

La masă fusese invitat și soțul ei, de care era separată, însă acesta refuzase invitația.

Femeia, pasionată de gătit şi de cazuri criminale, servise o friptură Wellington, cu buretele viperei – una dintre cele mai periculoase ciuperci otrăvitoare.

Motivele sale rămân misterioase după mai bine de două luni de proces la Morwell, un mic oraş rural din sud-estul Australiei, urmărit de mass-media şi de pasionaţii de cazuri criminale din întreaga lume.

„Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor”, a declarat judecătorul Christopher Beale, de la Curtea Supremă a statului Victoria din Melbourne.

„Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime pentru crimele comise”, a adăugat el.

Cum i-a atras la prânzul fatal

Patterson le-a spus oaspeţilor că suferă de cancer şi le-a cerut sfaturi despre cum să le spună acest lucru copiilor ei, potrivit procuraturii.

Procuratura a concluzionat că era vorba de o minciună pentru a-şi atrage oaspeţii. Pentru masă, australianca a amestecat fileuri de vită cu ciuperci, învelind totul în aluat foietaj pentru a prepara vită Wellington. Un fel de mâncare „delicios”, potrivit mătuşii Heather Wilkinson.

Ciupercile, identificate ulterior ca amanita phalloides, pot avea un gust dulce care ascunde caracterul lor toxic. Acestea se numără printre cele mai mortale ciuperci de pe planetă şi sunt responsabile de 90% din toate decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare. Don, Gail şi Heather au murit în decurs de o săptămână. Numai Ian a supravieţuit, după săptămâni de spitalizare.

În timpul procesului, Patterson a susținut că nu a vrut să omoare pe nimeni şi a susţinut că otrăvirea a fost accidentală. La sfârşitul procesului, justiţia a dezvăluit însă că ea fusese suspectată de poliţie că a încercat să-şi omoare și soţul de trei ori între 2021 şi 2022. Era vorba tot de mâncăruri otrăvite, şi anume paste cu sos bolognese, pui korma şi un wrap cu legume.

Ea va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a face apel după pronunţarea verdictului.