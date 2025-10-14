„Femeia uitată”, teatru ca oglindă a unei realități dureroase: peste 30 de femei ucise în România în primele șapte luni ale acestui an

Peste 30 de femei au fost ucise în România doar în prima jumătate a anului. Dincolo de statistici, rămân traume, tăceri și identități frânte. „Femeia uitată” aduce aceste realități pe scenă, într-un spectacol manifest ce debutează simultan la București și New York.

Asociația Montage anunță premiera spectacolului „Femeia uitată”, o adaptare a regizorului Matei Stoian, după piesa „Femeia care tot uita să se nască” a autoarei Cătălina Florina Florescu, finalistă UNITER 2019. Spectacolul va avea loc pe 15 octombrie la Teatrul Dramaturgilor Români din București și marchează începutul unui turneu internațional cu reprezentații și în Statele Unite, la New York. Evenimentele vor fi însoțite de dezbateri, sesiuni de Q&A și masterclass-uri dedicate scrierii creative și actoriei. Din distribuție fac parte Adelaida Zamfira, Ana Pasti, Ioana Mărcoiu, Alexandra Bob, Maria Dănescu.

„Abordez această piesă cu o fascinație profundă pentru complexitatea ei tăcută. Nu mă interesează doar abuzul domestic, ci mai ales violența subtilă, insidioasă, care se infiltrează în structura societății noastre: patriarhatul. Este o moștenire grea, transmisă din generație în generație, care modelează rolurile și sufocă identitățile femeilor”, spune regizorul Matei Stoian.

După spectacolul-lectură din 15 octombrie, urmează alte două spectacole-lectură pe 17 și 18 octombrie la Kulturhaus Bucuresti, urmând ca debutul american, când piesa se va juca propriu-zis, să aibă loc pe 29 octombrie la Pace University, urmat pe 30 octombrie de o reprezentanție chiar la Institutul Cultural Român din New York. Prin această dublă premieră, București și New York, Asociația Montage propune un dialog cultural și social despre o problemă globală – violența domestică – și despre nevoia urgentă de schimbare de mentalitate și solidaritate.

În cazul României, tema spectacolului este de o actualitate alarmantă. Vara aceasta, după ce al 30-lea caz de femicid a zguduit România, chiar președintele României, Nicușor Dan, a avut luări de poziție puternice și a declarat că femicidul este „o problemă gravă”, atrăgând atenția că statul „nu dă o impresie de forță, de fermitate” în combaterea acestui fenomen. Președintele Dan a subliniat și existența unei probleme de mentalitate, legată de condiția femeii în societate.

Trecând înapoi, de la realitate la teatru, „Femeia uitată” este construită pe textul curajos al Cătălinei Florescu “Femeia care uita să se nască”, una dintre cele cinci piese de teatru, cuprinse în volumul în limba română “Corp de teatru”, lansat în iunie la București. Piesa a fost jucată pe scena Teatrului Național Iași ca spectacol-lectură în 2019.

Autoarea de origine română stabilită în SUA, Florescu este cunoscută pentru explorarea temelor despre corp, identitate, iubire și memorie. Adaptarea scenică pune accent pe imagini vizuale puternice, pe fragmente onirice și pe o estetică minimalistă, care creează un spațiu de introspecție.

DESPRE CĂTĂLINA FLORESCU

S-a născut la Măcin (jud. Tulcea) și este absolventă a Facultății de “Litere” de la Universitatea București. De două decenii predă în SUA, actualmente la Universitatea Pace de la New York & la Stevens Institute din Hoboken. Are un doctorat în Literatura Comparată/Medicină Umanistă de la Universitatea Purdue și mai multe volume publicate și catalogate la celebra Library of Congress din Washington, DC, precum și la universități precum Harvard, Stanford, Columbia, Princeton, UCLA, etc. – Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces (critică de teatru și film; medicină umanistă), Disjointed Perspectives on Motherhood (critică feministă; critică culturală și interdisciplinară), Of Silences in Munch, Beckett, Hopper, and Hanson (A Monograph) (filosofie existențială și ontologică; tratat despre tăcere; critică culturală și interdisciplinară); The Night I Burned My Origami Skin (volum de poezii), Transnational Narratives in Englishes of Exile (exil în literatură și artă; critică culturală).

Articol susținut de Asociația Montage