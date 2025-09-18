Femeie din Cluj, amenințată cu moartea de fostul iubit pentru care avea ordin de protecție. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă”

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea pentru a se împăca cu el. Bărbatul, care avea ordin de protecție pe numele lui, a urmărit-o pe femeie luni de zile, anunță IPJ Cluj, citat de News.ro.

Potrivit poliției, în perioada martie 2024 – iunie 2025, bărbatul a constrâns-o pe fosta sa iubită să păstreze legătura şi să se împace cu el. Bărbatul îi trimitea mesaje cu un caracter deosebit de violent, inclusiv multiple ameninţări cu divulgarea unor imagini compromiţătoare pentru ea.

”Vreau să te omor, să te umilesc sexual”, ”te omor, răspunde că mă enervez”, ”mâine mori dacă nu răspunzi, jur pe mama”, ”supune-te la apel, că altfel fac crimă”, ”pregăteşte-te să îţi iei omorul”, ”mai dă-mi o şansă, dacă nu ard totul în jurul tău”, “vreau să fac ceva să te demolez oricum, nu ai voie să dai block”, sunt câteva dintre mesajele reţinute de procurori.

De asemenea, bărbatul este acuzat că, în perioada decembrie 2024 – mai 2025, a contactat-o repetat pe femeie, în diferite moduri, şi a urmărit-o în timp ce se afla la reşedinţa, domiciliul, locul de muncă sau unitatea de învăţământ, încălcând astfel obligaţiile impuse prin ordinul de protecţie emis pe numele său de Judecătoria Cluj-Napoca.

În plus, în perioada 3-6 iunie, bărbatul a refuzat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Totodată, între 6 iunie şi 30 august, bărbatul a încălcat de zece ori ordinul de protecţie emis de Judecătoria Cluj-Napoca, el contactând-o în diferite moduri pe fosta iubită, apropiindu-se la o distanţă mai mică de 200 de metri faţă de aceasta, de reşedinţa şi locul ei de muncă.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar instanţa a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.