Femeie lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din în București. STB: Mai multe linii au fost deviate

Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, potrivit STB.

Un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD, a transmis sursa citată.

STB a anunțat că linile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 – sunt momentan blocate și au fost înființate două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: