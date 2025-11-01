Femeie pusă sub acuzare în cazul jafului de la Luvru. O altă persoană a fost eliberată

Expert al poliției franceze analizând geamul pe care au intrat hoții care au furat bijuterii din Luvru. Foto: BSST / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

O femeie în vârstă de 38 de ani, arestată în această săptămână alături de alte patru persoane în cazul furtului fără precedent de la Muzeul Luvru din Paris, a fost inculpată sâmbătă, potrivit AFP.

Suspecta, care locuiește în suburbia La Courneuve din nordul Parisului, a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni.

Prejudiciul cauzat de furtul de bijuterii de la Luvru din 19 octombrie a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, declara procuroarea generală din Paris, Laure Beccuau, la două zile după incident. „O sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, spunea ea în 21 octombrie la postul RTL.

De atunci au fost reținuți în total șapte suspecți, iar o parte dintre ei au fost aduși sâmbătă în fața magistraților dintr-o instanță din Paris.

Dintre cei cinci suspecți arestați în această săptămână, un bărbat a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare după înfățișarea de sâmbătă.

Jaful din 19 octombrie a expus lacunele de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume. Aceste deficiențe au obligat muzeul să transfere unele dintre cele mai prețioase bijuterii ale sale la Banca Franței, sub escortă secretă a poliției, potrivit postului de radio francez RTL.

„Vreau să rămân optimistă că (bijuteriile) vor fi găsite și vor putea fi returnate Muzeului Luvru și, mai larg, națiunii”, a declarat, miercuri, procuroarea pariziană Beccuau.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat în fața parlamentarilor că sistemele învechite și reparațiile lente au lăsat puncte slabe.

„Nu s-a făcut niciun pas înainte din punct de vedere tehnologic”, a afirmat acesta.