Noi detalii din ancheta jafului spectaculos de la Luvru: Cât costă bijuteriile furate. Întrebarea la care procuroarea nu poate să răspundă „prin da sau nu”

O parte a bijuteriilor furate de hoți de la Muzeul Luvru din Paris, FOTO: Stephane DE Sakutin / AFP / Profimedia Images

Prejudiciul cauzat în urma spectaculosului furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, a anunțat marți seară procuroarea generală din Paris, Laure Beccuau, potrivit AFP.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, a adăugat procuroarea franceză pentru postul RTL, precizând că răufăcătorii „nu vor câștiga” această sumă „dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”.

„Probabil putem spera că ei se vor gândi la asta și că nu vor distruge aceste bijuterii fără motiv”, a adăugat Laure Beccuau.

Magistratul a declarat că așteaptă „cu interes să afle dacă, potrivit jargonului polițienesc”, amprentele găsite „se vor potrivi sau nu”. „Amprentele sunt în curs de a fi analizate”, a dezvăluit ea, citată de Agerpres.

De asemenea, procuroarea a confirmat numărul de „patru persoane identificate ca fiind prezente la fața locului”, deschizând totuși posibilitatea ca „în jurul lor” să se fi aflat totodată „o întreagă serie de echipe” care „i-au ajutat pe hoți să comită furtul”.

Întrebată despre existența unor eventuale complicități interne în cadrul celui mai vizitat muzeu din lume, Beccuau a spus că nu poate să răspundă „prin da sau prin nu” în acest stadiu al anchetei.

Ea a indicat, de asemenea, că platforma aeriană de lucru utilizată pentru comiterea furtului (o scară mobilă instalată pe un camion) a fost obținută de infractori printr-o „pseudo-închiriere în timpul unei presupuse mutări”.

„Când unul dintre angajații companiei a ajuns la locul mutării, a fost confruntat de doi bărbați care l-au amenințat, dar care nu au folosit nicio violență împotriva lui”, a adăugat Beccuau, referindu-se la o plângere depusă.

Potrivit procuroarei, pe lângă magistrații de la Jurisdicția Specializată Interregională (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris, care conduc anchetele, „în jur de o sută” de anchetatori sunt mobilizați la Paris în acest dosar.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autoritățile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franței” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

Acest furt, ale cărui imagini au fost difuzate în întreaga lume, a stârnit o controversă politică și a reaprins dezbaterea privind securitatea muzeelor franceze.

O angajată a serviciului de securitate de la Luvru a afirmat luni că echipamentele „învechite” și „reducerile drastice de personal” au făcut ca paznicii să „atingă limita” a ceea ce puteau să pună în practică pentru a proteja celebrul muzeu din capitala Franței.

Elise Muller, care patrulează în încăperile fostului palat, a declarat că este „furioasă” din cauza jafului bijuteriilor și că deficiențele în materie de securitate au fost semnalate de mult timp.

„Am tras un semnal de alarmă prin intermediul sindicatului nostru, iar colegii noștri au avertizat în repetate rânduri cu privire la dificultățile cu care ne confruntăm în fiecare zi la locul de muncă: echipamentele sunt în stare proastă, uneori chiar complet învechite, la care se adaugă o reducere drastică a personalului. Am ajuns inevitabil la limita a ceea ce puteam face pentru a asigura securitatea clădirii și a colecțiilor sale”, a spus Muller, pentru Sky News.