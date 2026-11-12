Femeile din Afganistan nu mai au voie nici să meargă la medic după o nouă interdicție impusă de talibani

Deși nu a fost anunțată public nicio interdicție privind tratarea femeilor de către medicii stomatologi bărbați, o astfel de interdicție pare să se fi răspândit în întregul Afganistan, potrivit relatărilor din presă și interviurilor realizate de publicațiile The Guardian și Zan Times cu femei și medici din țara condusă de talibani.

Medicii stomatologi afirmă că interdicția este pusă în aplicare de forțele de securitate ale talibanilor, care efectuează raiduri și îi avertizează pe practicienii bărbați că vor fi închiși dacă în clinicile lor sunt găsite paciente.

Toți doctorii, nu doar cei stomatologi, au primit de asemenea ordine și directive din partea talibanilor, prin care li se interzice să consulte paciente. Medicii spun că nu au voie să examineze sau să acorde îngrijiri medicale de urgență pacientelor, cu excepția unor condiții specifice – cum ar fi prezența tutorelui de sex masculin al pacientei („mahram”) sau efectuarea anumitor proceduri de către asistente medicale.

„Nu avem voie să examinăm direct pacientele, deoarece nu suntem mahramul lor. Nu contează cât de simplă este procedura sau cât de gravă poate fi starea pacientei”, a declarat pentru The Guardian Samim, un chirurg care lucrează de 15 ani într-un spital public din nordul Afganistanului. El a cerut ca publicația să folosească un alt nume pentru a-l cita în articol.

Talibanii le-au interzis anterior medicilor să li se adreseze femeilor pe numele lor

Interdicțiile tot mai numeroase impuse de talibani ating noi culmi ale absurdului: oficialilor din provincia Balkh, situată în nordul Afganistanului, li s-a interzis să se adreseze pacientelor folosindu-le numele reale.

În luna mai, oficialii ar fi ordonat tuturor spitalelor, cabinetelor medicale private și clinicilor să folosească apelativul „Bibi” în locul numelor femeilor. Aceștia au subliniat că instrucțiunea trebuie respectată inclusiv în cazul rețetelor medicale.

Rahima, din provincia Kunar, povestește că una dintre rudele sale, o femeie în vârstă, a fost nevoită să călătorească sute de kilometri până în orașul Kandahar pentru a beneficia de un tratament stomatologic, deoarece fiul ei avea acolo un cabinet stomatologic. Soțul femeii îi spusese că toți medicii din Kunar îl cunoșteau și că vizita la un medic stomatolog bărbat ar fi reprezentat un motiv de rușine pentru ea.

Represiunea talibanilor împotriva femeilor care încearcă să beneficieze de tratament medical are loc în același timp cu impunerea unor restricții care le împiedică să devină ele însele medici.

Femeie într-o maternitate din Afganistan, FOTO: Kobra Akbari / AFP / Profimedia

Talibanii le-au interzis femeilor și să devină medici

Începând din decembrie 2024, femeile au pierdut dreptul de a studia în instituțiile de învățământ medical, iar medicii din spitale au confirmat că talibanii le-au interzis să angajeze personal feminin.

Medicilor femei care încă profesează li se impune de către talibani să aibă un mahram. O pacientă povestește că a fost obligată să aștepte pentru a fi consultată de un medic bărbat într-un cabinet în care nu exista personal feminin, deși venise însoțită de tatăl său. I s-a spus că medicul trebuia să aștepte sosirea unei alte paciente, însoțită de propriul mahram, astfel încât, dacă apărea vreo problemă, femeia respectivă să o poată ajuta, întrucât medicului nu îi era permis să atingă o pacientă.

În martie 2023, la mai puțin de doi ani de la revenirea la putere a talibanilor, ONU a desemnat Afganistanul drept cea mai opresivă țară din lume pentru femei.