Femeile însărcinate au dreptul la însoţitor în timpul travaliului şi naşterii. Legea merge la promulgare

Proiectul de lege care prevede că femeile însărcinate au dreptul să aibă alături în cursul travaliului și în sala de naștere o persoană pe care o alege a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Potrivit legii, spitalele vor fi obligate să ia măsurile necesare în acest sens, inclusiv de separare vizuală în spaţiile în care se desfăşoară travaliul, cu scopul de a proteja intimitatea pacientelor.

Proiectul a fost inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

„Nicio mamă din România nu mai trebuie să nască singură. Azi s-a întâmplat ceva extraordinar de rar în acest Parlament: toate partidele au votat la fel. 262 de voturi pentru, niciunul împotrivă”, a scris pe Facebook senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

„Am fost în plenul Camerei Deputaților să susțin legea și am urmărit votul din sală. De acum, fiecare femeie va putea avea alături, la naștere, persoana pe care o alege, iar nicio maternitate nu o va mai putea refuza din comoditate sau din lipsă de spațiu. Legea mai are nevoie doar de promulgare”, a mai scris aceasta.

Proiectul merge la promulgare, la preşedintele Nicușor Dan.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnităţii şi a vieţii private pe durata sarcinii, a travaliului, a naşterii şi până la externare. Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia de a asigura protejarea intimităţii femeii însărcinate prin măsuri organizatorice şi/sau tehnice adecvate, inclusiv prin separare vizuală corespunzătoare în spaţiile în care se desfăşoară travaliul şi naşterea.

Restrângerea acestor drepturi este permisă numai în situaţii obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranţa femeii însărcinate, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte femei internate în unitatea sanitară. Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional”, prevede actul normativ.



