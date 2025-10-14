Femeile par că îmbătrânesc mai repede, dar totuși trăiesc mai mult decât bărbații. De ce?

Femeile încep să piardă colagen încă din perioada adultă tânără, dar procesul se accelerează în perioada menopauzei, când scăderea estrogenului reduce capacitatea de sinteză. FOTO: Shutterstock

Procesul de îmbătrânire se manifestă diferit la femei și bărbați, iar ele pierd teren mai devreme, cel puțin la nivelul aspectului. Scăderea bruscă a estrogenului, pierderea accelerată de colagen și schimbările hormonale din jurul vârstei de 40 de ani transformă radical pielea, metabolismul și starea generală. Deși femeile trăiesc mai mult decât bărbații, ele resimt mai intens trecerea timpului. Este un paradox biologic pe care cercetătorii încearcă tot mai des să îl explice.

Procesul de îmbătrânire nu e doar despre cifrele din buletin sau riduri, ci despre schimbări moleculare, hormonale și structurale care se manifestă progresiv. În multe privințe, femeile resimt aceste transformări mai abrupt, mai ales în perioada de premenopauză și menopauză.

Rolul hormonilor feminini: scăderea estrogenului și impactul asupra pielii

Estrogenul are un rol central în menținerea elasticității pielii, a sintezei de colagen și a tonusului. Odată cu instalarea menopauzei și reducerea drastică a nivelului de estrogen, pielea femeilor suferă modificări accelerate: subțiere, uscăciune, reducerea capacității de regenerare. Studiile arată că deficiența de estrogen este corelată cu schimbări atrofice ale pielii, indicând o accelerare a îmbătrânirii cutanate în lipsa protecției hormonale.

Deși există încă dileme în literatura de specialitate privind eficiența terapiei hormonale sistemice în stoparea acestui proces, există consensul că tranziția hormonală abruptă din premenopauză către menopauză marchează un moment de „prăbușire” a capacităților regenerative ale pielii.

Femeile pierd mai repede colagenul

Femeile încep să piardă colagen încă din perioada adultă tânără, dar procesul se accelerează în perioada menopauzei, când scăderea estrogenului reduce capacitatea de sinteză. În primii 5 ani post-menopauză se poate pierde până la 30 % din colagenul dermic, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Dulwich Menopause Clinic.

Această degradare structurală se combină cu expunerea la radicali liberi, stres oxidativ, poluare și radiații UV, factori pe care femeile îi resimt mai intens în lipsa protecției hormonale. Astfel, efectele estetice devin mai evidente la femei. Pielea își pierde din fermitate și este mai deshidratată, ceea ce duce la apariția ridurilor fine și adânci.

Variațiile moleculare și vârstele de „salt” biologic

O lucrare recentă de la Stanford indică faptul că îmbătrânirea nu este un proces lin, ci apare în „accelerații” la două etape cheie: în jur de 44 de ani și iarăși în jur de 60 de ani. Aceste „salturi moleculare” coincid cu momentul în care corpul feminin acuză mai puternic perturbările hormonale și de metabolism.

Mai mult, studiile epigenetice arată că ritmul îmbătrânirii biologice poate varia între sexe: femeile, deși trăiesc în medie mai mult decât bărbații, prezintă nivele de „vârstă epigenetică” mai complexe și uneori paradoxale.

Paradoxul supraviețuirii la femei

Paradoxul sănătății între sexe arată că femeile experimentează mai multe boli cronice, dar totuși au o speranță de viață mai ridicată decât bărbații. Acesta este cunoscut drept „health survival paradox”. Prin urmare, chiar dacă femeile pot părea mai „uzate” din punct de vedere estetic, ele se bucură de o reziliență biologică superioară ca durată.

De asemenea, măsurătorile de vârstă biologică difera în funcție de sistem: pielea, oasele, creierul pot „îmbătrâni” în ritmuri diferite la aceeași persoană. Astfel, chiar dacă în privința pielii femeile suferă mai rapid, în alți parametri s-ar putea să nu fie semnificativă diferența.

Presiunea socială și standardul dublu

Comparativ cu bărbații, femeile sunt supuse unui standard dual de frumusețe. De cele mai multe ori, schimbările vizuale ale pielii și corpului sunt mai atent observate și criticate. Acest „dublu standard” accentuează percepția că ele îmbătrânesc mai repede.

În plus, femeile investesc de regulă mai mult în produse cosmetice, proceduri estetice și rutine de îngrijire, nu doar pentru prevenție, ci ca reacție la degradare, încercând să „inverseze” semnele care par să vină mai devreme. Aceasta generează un soi de buclă de conștientizare și comparație constantă.

Femeile nu îmbătrânesc neapărat mai repede decât bărbații din toate punctele de vedere. Totuși, din cauza schimbărilor hormonale bruște, pierderii accelerate de colagen și presiunii sociale accentuate pe aspect, ele resimt și prezintă semnele îmbătrânirii estetice mai devreme și mai acut. În plus, „salturile” moleculare și diferențele epigenetice contribuie la un ritm propriu de transformare.

În cadrul conferinței „Îmbătrânesc și nu îmi pare rău”, vom explora în profunzime aceste mecanisme împreună cu speakeri din ginecologie, endocrinologie, nutriție și psihologie pentru ca fiecare femeie să poată înțelege ce se întâmplă cu corpul ei și cum poate îmbătrâni fără să resimtă acest proces cu durere.

