Cum se circulă pe drumurile din țară. Avertisment Infotrafic, zonele unde șoferii trebuie să fie atenți

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis marți dimineață că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.

Este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri pe mai multe tronsoane ale autostrăziilor A1, A2, A3 și A7.

Mai exact, este vorba despre urumătoarele zone:

A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 10 – 148

A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 – 160

pe A3 București-Ploiești, pe tronsonul kilometric 50 – 100

pe autostrada A7 București – Adjud, pe tronsonul kilometric 1 – 52

Infotrafic mai transmite că este carosabilul umed, iar pe unele sectoare de drum se acționează cu material antiderapant.

Același fenomen meteorologic care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, pe alocuri chiar la sub 50 de metri este semnalat în municipiul București dar și pe mai multe drumuri din județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea

La nivel național se circulă pe un carosabil umed, fiind semnalate izolat precipitații mixte și sub formă ninsori ușoare, fără a fi afectat traficul rutier. În zonele respective se acționează cu utilaje pentru a asigura fluența traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv pe DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate afectată izolat de ceață și fără evenimente rutiere în desfășurare.

sursă foto: Dreamstime.com