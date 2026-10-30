Fenomen meteo rar, la început de noiembrie. Ce efecte poate să aibă în România slăbirea vortexului polar

Meteorologii urmăresc evoluția vortexului polar, un fenomen atmosferic care poate influența temperaturile din Europa în următoarele luni.

Vortexul polar este un fenomen atmosferic care se formează deasupra regiunii arctice, la aproximativ 30 de kilometri altitudine. Acesta ajută la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord.

Prognozele pentru începutul lunii noiembrie indică posibilitatea unei slăbiri a acestui sistem, ceea ce poate favoriza deplasarea aerului rece către Europa.

Bogdan Antonescu, cercetător în fizica atmosferei, a explicat pentru Euronews că o eventuală perturbare a vortexului polar este încă incertă și nu înseamnă automat că România sau restul continentului se vor confrunta cu o iarnă geroasă.

„Dacă s-ar întâmpla, aerul rece ar putea să coboare către sud. Dar efectul acesta este unul de lungă durată. Nu se întâmplă imediat, nu este ca o rupere bruscă și avem o masă de aer rece care coboară până la latitudini joase”, a explicat Bogdan Antonescu, cercetător în fizica atmosferei.

Potrivit cercetătorului, efectele unei eventuale perturbări a vortexului polar s-ar putea resimți abia după câteva săptămâni, dar există și posibilitatea ca masele de aer rece să nu ajungă deloc în Europa.

„Nu e, practic, o prognoză care spune că urmează să vină o iarnă mai grea. E doar, dacă vreți, un semnal că șansele de frig în Europa, undeva în decembrie sau chiar ianuarie, au crescut”, a precizat Bogdan Antonescu pentru sursa citată.

Dincolo de efectele asupra vremii, temperaturile foarte scăzute pot reprezenta un risc pentru sănătatea populației, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Bogdan Antonescu a amintit de epidemiologia de mediu, un domeniu care analizează inclusiv legătura dintre expunerea la temperaturi extreme și numărul de decese.