Fenomenul din presă remarcat de Emilia Șercan în ziua publicării investigației Recorder: „De ce tac toate aceste televiziuni ca la comandă?”

„Tăcere totală pe site-urile marilor televiziuni despre trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu, și despre faptul că a lucrat în trupele de Securitate în perioada comunistă și că a participat la evenimentele din decembrie 1989 și mineriada din 13-15 iunie 1990”, a remarcat miercuri jurnalista de investigație Emilia Șercan, după publicarea anchetei Recorder despre general.

Conform investigației publicate de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. .

„Dezvăluirile au fost făcute azi (miercuri, n.r.) de Recorder și anunțate pe Facebook la 11:40. Acum cinci ore”, a scris Emilia Șercan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, în cursul după-amiezii.

„Până acum, dezvăluirile Recorder nu apar pe site-urile Digi24, Antena 3 CNN, România TV, Realitatea Plus, Observator TV sau Pro TV. Și mă refer strict la site, nici nu pun în discuție dezbaterea subiectului la aceste televiziuni. Am căutat numele «Pahonțu» pe fiecare site. Rezultatele afișate sunt știri vechi, unele publicate acum câteva luni sau chiar ani în urmă cu câțiva ani”, a precizat jurnalista.

„O mențiune specială pentru Digi24, site-ul care acum două luni dezvăluia poza cu Pahonțu la masă cu mai mulți politicieni. Acea imagine era o știre suficient de bună pentru a face dezbateri la TV, trecutul de securist al lui Pahonțu nu e, însă”, a adăugat jurnalista, în postarea ei, publicată la ora 16.51.

Între timp, site-ul televiziunii Digi24 a făcut o preluare a anchetei Recorder. Ulterior, în emisiunea „Jurnalul de seară”, cu Cosmin Prelipceanu, din prime-time, subiectul a fost dezbătut.

„De ce tac toate aceste televiziuni ca la comandă?”

„Singurele site-uri de televiziuni unde am găsit știrea sunt B1TV și TVR Info. Asta este un genul de subiect care arată modul în care televiziunile sunt cartelizate din exteriorul lor de interese nevăzute și cum aleg să tacă în favoarea unor persoane influente, dar în detrimentul interesului public. Atâta timp cât un subiect nu e pe televiziuni, un subiect poate fi îngropat cu ușurință. Iar politicienii au învățat asta și apasă toate pedalele posibile să obțină tăcerea televiziunilor. Inclusiv se folosesc de sume uriașe de bani, chiar din bani publici, ca să plătească televiziunile”, afirmă Emilia Șercan.

„Acum, poate unii care dețin adevăruri absolute, se vor întreba de ce tac toate aceste televiziuni ca la comandă? Poate se întreabă de ce subiectul trecutului lui Pahonțu în Securitate nu reprezintă o știre. (…) Și poate vor gândi cu capul lor”, a concluzionat jurnalista de investigație, care a adăugat la postarea ei capturi foto cu rezultatul căutărilor pe site-urile respective.

O știre referitoare la investigația Recorder despre generalul Pahonțu a fost publicată de site-ul televiziunii Antena 3 CNN, în urmă cu aproximativ nouă ore, dar la momentul publicării acestui articol ea nu mai este disponibilă.

Captură foto antena3.ro, miercuri, 26 august 2026, ora 23.00.

Situația a fost remarcată și de către jurnalistul Ovidiu Vanghele, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Ulterior postării sale inițiale, Emilia Șercan a publicat următoarele mențiuni: „UPDATE 1: Mai multă lume mi-a semnalat în comentarii că Antena 3 (CNN) a dat știrea despre trecutul lui Pahonțu, dar a șters-o, ceea ce arată cum se face «presă» la acest stabiliment. Găsiți multiple dovezi în comentariile la această postare. UPDATE 2: Nici Euronews România nu a publicat nicio știre pe site despre Pahonțu. Nicio știre niciodată! Am adăugat captura de ecran la pozele deja existente”.

Ce mai arată investigația Recorder

Generalul Pahonțu, actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Lucian Pahonțu conduce SPP din decembrie 2005.