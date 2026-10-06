Fenomenul „Teambuilding” revine pe marele ecran: Teambuilding 2, de azi în cinematografele din toată țara

După peste un milion de spectatori la prima parte, Horia și gașca se întorc într-o nouă confruntare cu absurdul vieții de birou. La patru ani de la lansare, „Teambuilding” ocupă primul loc între filmele românești preferate menționate de respondenții unui studiu Vidra Productions.

Comedia care a transformat rivalitățile de la birou într-un fenomen de cinema revine cu o nouă aventură. „Teambuilding 2” intră astăzi, 6 octombrie, în cinematografele din toată țara, la patru ani după ce prima parte a adus peste un milion de spectatori în săli. Horia, Emil, Lorena și colegii lor se întorc într-o lume în care inteligența artificială promite să revoluționeze munca, Generația Z contestă regulile jocului, iar compania răspunde tuturor provocărilor cu soluția pe care o cunoaște cel mai bine: încă un teambuilding.

Revenirea vine pe fondul unei legături cu publicul care continuă dincolo de succesul de box-office. Într-o analiză Vidra Productions a feedbackului oferit de 3.305 spectatori de cinema, „Teambuilding” este cel mai des menționat titlu la întrebarea despre filmul românesc preferat din ultimii ani. Dintre cei 2.906 respondenți care au numit un film, 12,4% au menționat „Teambuilding”, deși formularele au fost completate după vizionarea altor producții.

Regizat de Letiția Roșculeț și produs de Vidra Productions, „Teambuilding 2” mută aventura la un resort viticol din Republica Moldova. Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima și Anca Dinicu revin în rolurile lui Horia, Emil și Lorena, într-o competiție în care orgoliile, diferențele dintre generații și un proiect tehnologic cu probleme amenință să transforme coeziunea echipei într-un haos total.

„La premieră, m-a bucurat să aud oamenii povestind ce situații din film le-au amintit de propriul job. Fiecare recunoaște alt coleg, altă discuție, alt moment prin care a trecut. De aici vine legătura cu personajele. Am vrut să păstrăm familiaritatea asta și să vedem ce se întâmplă cu Horia și gașca într-o lume în care au apărut alte presiuni și alte așteptări”, spune Matei Dima, scenarist și producător al filmului.

Un nou teambuilding, aceleași orgolii

În „Teambuilding 2”, Horia și colegii încearcă să vândă un produs inovator. Proiectul are ambiții mari, însă produsul nu funcționează tocmai cum ar trebui. Șeful Oprea, interpretat de Șerban Pavlu, decide că oamenii au nevoie de mai multă coeziune și îi trimite într-un nou teambuilding.

De această dată, destinația este Republica Moldova, unde bucureștenii intră în competiție cu echipa ardelenilor și cu cea a tinerilor din Generația Z. Fiecare grup vine cu propriul stil, propriile ambiții și o părere foarte clară despre cum ar trebui făcute lucrurile. Probele îi obligă să colaboreze, iar rivalitățile le dau suficiente motive să uite de obiectivul comun.

Povestea pornește de la o realitate pe care mulți o cunosc: felul în care muncim se schimbă mai repede decât reușim noi să ne schimbăm. Tehnologia promite soluții, colegii mai tineri au alte așteptări, iar companiile încearcă în continuare să-i aducă pe toți la aceeași masă prin meetinguri, prezentări și activități de grup.

Horia se întoarce cu experiența primei aventuri și cu încrederea că știe deja cum merg lucrurile. Noul teambuilding îl pune însă în fața unor situații pentru care vechile reflexe nu sunt întotdeauna suficiente.

„Mă amuză când vine cineva după proiecție și îmi spune că are un Horia la serviciu. Îmi vine să întreb imediat ce face omul respectiv. La premieră, mi-a plăcut să aud ce a recunoscut fiecare în el. Horia are impresia că știe cum merg lucrurile și că se poate descurca în orice situație. E foarte amuzant să-l joci tocmai când situația începe să-i arate că mai are de învățat”, spune Micutzu.

De la un milion de spectatori la un loc în memoria publicului

Lansat în 2022, primul „Teambuilding” a schimbat așteptările privind succesul comercial al unei comedii românești, depășind pragul de un milion de bilete vândute după 16 săptămâni în cinematografe. Ședințele interminabile, limbajul corporate și rivalitățile dintre departamente au devenit materia unei povești în care spectatorii și-au recunoscut colegii, șefii și propriile experiențe.

La patru ani distanță, analiza Vidra Productions indică persistența acestei legături. „Teambuilding” conduce clasamentul titlurilor menționate spontan drept filme românești preferate, cu 361 de respondenți care l-au numit, dintre care 302 l-au indicat ca unic titlu preferat.

Datele provin din formulare completate după vizionarea filmelor „Situationship”, „Dragoste la Țară” și „Tati Full-Time”. „Teambuilding” a fost, așadar, ales din memoria spectatorilor, în contextul în care aceștia tocmai văzuseră o altă producție. În grupul respondenților care au vizionat „Situationship”, procentul celor care au menționat „Teambuilding” ca film preferat ajunge la 19,2% – aproape unul din cinci.

Aceeași analiză arată și apetitul pentru comedia românească: 60,4% dintre cei 3.305 respondenți au ales comedia între genurile de filme românești pe care ar dori să le vadă. Preferința se regăsește în toate grupele de vârstă analizate și ajunge la 70,1% în rândul celor de peste 45 de ani.

Pentru continuare, provocarea a fost să transforme familiaritatea personajelor într-o nouă poveste, capabilă să surprindă schimbările din lumea muncii și să răspundă așteptărilor create de prima parte.

„După succesul primei părți, știam că oamenii vor veni cu așteptări mari. La premieră, m-a bucurat să aud că au regăsit personajele de care le era dor și că au plecat discutând despre ce li s-a întâmplat de data aceasta. Pentru noi, momentul în care vedem filmul împreună cu publicul vine cu multe emoții. După luni de pregătire, filmări și postproducție, reacțiile din sală și conversațiile de după proiecție dau un sens foarte concret muncii întregii echipe”, spune Alexandra Hash, producătoarea filmului.

Colegi cunoscuți, rivalități noi

Un teambuilding nou aduce și oameni noi în peisaj, cu alte orgolii și alte idei despre cum se câștigă o competiție. În „Teambuilding 2”, diferențele dintre generații dau o nouă dimensiune rivalităților de la birou. Personajele cunoscute își găsesc noi motive de dispută, iar întâlnirea cu alte echipe face și mai vizibile diferențele de mentalitate.

„Cred că fiecare dintre noi are o versiune de la serviciu, în care încearcă să pară stăpân pe situație, și una care iese la suprafață când lucrurile o iau razna. Mi se pare foarte amuzant să explorezi distanța dintre ele. Într-un teambuilding, petreci suficient timp cu colegii încât să devină tot mai greu să păstrezi aparențele. Iar Lorena are și ea momente în care îi ies la iveală lucruri pe care, într-o zi obișnuită la birou, le-ar ține pentru ea”, spune Anca Dinicu.

Regia este semnată de Letiția Roșculeț, după un scenariu scris de Alex Coteț și Matei Dima. Filmul este produs de Matei Dima și Alexandra Hash, prin Vidra Productions.

„Mi-am dorit să aducem în film tensiunea aceea pe care o simți când lucrurile se schimbă mai repede decât poți ține pasul cu ele. La serviciu, asta se vede în teama că poți fi înlocuit, în presiunea de a învăța mereu ceva nou și în felul în care generații diferite ajung să se privească cu neîncredere. Personajele vin cu toate aceste neliniști în teambuildin g, unde li se cere să colaboreze și să se distreze. Din încercarea lor de a părea relaxate, deși fiecare are ceva de demonstrat sau de apărat, apare multă comedie”, spune regizoarea Letiția Roșculeț.

Teambuilding 2 poate fi văzut de astăzi în cinematografele din toată țara.

Despre film

Titlu: Teambuilding 2

Teambuilding 2 Gen: Comedie

Comedie Durată: 110 minute

110 minute Rating: N15

N15 Regie: Letiția Roșculeț

Letiția Roșculeț Scenariu: Alex Coteț, Matei Dima

Alex Coteț, Matei Dima Producători: Matei Dima, Alexandra Hash

Matei Dima, Alexandra Hash Casă de producție: Vidra Productions

Vidra Productions Distribuție: Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Vlad Ianuș, Nicu Banea, Șerban Pavlu, Ștefan Iancu, Bogdan Iancu și alții

Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Vlad Ianuș, Nicu Banea, Șerban Pavlu, Ștefan Iancu, Bogdan Iancu și alții Lansare în cinematografe: 6 octombrie 2026

Despre research: analiza Vidra Productions, prezentată în septembrie 2026, agregă 3.305 răspunsuri din formulare de feedback completate în perioada 2023–2026 de spectatorii filmelor „Situationship”, „Dragoste la Țară” și „Tati Full-Time”. Întrebarea deschisă despre filmul românesc preferat a înregistrat 2.906 răspunsuri valide; întrebarea despre genurile dorite a permis răspunsuri multiple. Rezultatele descriu preferințele respondenților și nu pot fi generalizate la întreaga populație.

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