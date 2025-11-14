Fetița de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic avea o „patologie cronică complexă”, spun procurorii

Copila de doi ani care a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, unde i-a fost făcută sedare totală, avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei, transmise de Parchetul Tribunalului București.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, spun reprezentanții Parchetului Tribunalului București, într-un comunicat de presă.

Ei explică și cum a ajuns ancheta la Parchetul Tribunalului București. Poliția a fost sesizată, joi seară, că o fetiţă în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru o procedură medicală care presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenţiei. Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului Judecătoriei Sectorului 3, „fiind începută urmărirea penală in rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă”. Vineri, cercetările au fost preluate de Parchetul Tribunalului București.

Clinica nu avea autorizațiile corespunzătoare, spune ministrul Sănătății

Fetița a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, iar cabinetul de anestezie nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că acestea sunt date preliminare în urma controlului declanșat la clinică de către Inspecția Sanitară de Stat.

Alexandru Rogobete a spus că, deși nu are un raport final, „din ce știu de la echipa mea de la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, care face anestezie generală în afara spitalului”:

„Lucrurile, din nou nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului.

Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă – avem avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și la finalul zilei mor oameni”.

Ministrul Sănătății a reacționat și pe pagina sa de Facebook: „Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi!”.

El a afirmat că o anchetă a Colegiului Medicilor din România va arăta dacă este vorba despre un caz de malpraxis.

Ce spun părinții

Părinții fetiței de doi ani acuză că nu au fost anunțați imediat despre tragedie.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei, potrivit Observator News.

Și tatăl copilului susține același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a spus el într-o discuție cu jurnaliștii.

De asemenea, bărbatul a povestitcă au existat o serie de schimburi de mesaje cu medicul anestezist, care i-a asigurat pe părinți că se poate face intervenția, deși valorile unor analize au ieșit mărite.

„Analizele fetiței au ieșit aseară, la ora 21.00-22.00, iar analizele la ficat ieșiseră de șase ori mai mari decât era limita. Azi soția a sunat, ca să vină în altă zi, a dat și mesaje pe WhatsApp… i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari”, a relatat tatăl fetiței, joi seară.

„Soția a venit azi cu fetița. După 20 de minute după ce au sedat-o sau au anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator”, a mai spus tatăl fetiței, care acuză și că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere.

Clinica spune că fetița a mai trecut printr-o procedură similară și în ianuarie, cu aceeași echipă

Reprezentanții clinicii stomatologice spun, într-un comunicat de presă, că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Cinica a subliniat, într-un comunicat transmis vineri, că de-a lungul a 11 ani au fost realizate peste 1.700 de proceduri care au implicat sedare de către același medic anestezist sub cărui grijă a fost copila de 2 ani și nu a înregistrat incidente.

„Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței”, au transmis reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Reprezentanții clinicii au explicat de ce se apelează la sedare sau la anestezie generală în cazul copiilor:

„Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului.

n unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil.

Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă. Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere”.