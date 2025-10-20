FIDELIS din octombrie a atras 2,2 miliarde lei. Care au fost cele mai accesate emisiuni

Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfășurată în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totală de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.

Tranșa denominată în euro, cu scadență la 10 ani și dobândă de 6,50%, a continuat să fie cea mai solicitată pe segmentul valută, demonstrând interesul investitorilor pentru plasamentele pe termen lung. În doar 8 zile, plasamentele pe această tranșă au depășit echivalentul a 492,4 milioane lei (96.765.500 euro), fiind subscrise prin 3.746 de ordine.

„Încrederea pe care investitorii o arată constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiară a României. Suma totală investită de 2,2 miliarde de lei atrasă în această ediție validează eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase. FIDELIS este un angajament pe termen lung față de dezvoltarea pieței de capital. Iar parteneriatul nostru cu donatorii-investitori, care au plasat peste 143 de milioane de lei, subliniază valoarea pe care o acordăm responsabilității sociale și solidarității.”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Parteneriatul cu campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată alături de „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, a stimulat din nou generozitatea.

Un număr de 3.235 de donatori-investitori au subscris suma de 143.718.700 lei în tranșa specială dedicată, beneficiind de cea mai mare dobândă a ediției: 8,20% la scadența de 2 ani. Acești investitori au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

Cele mai accesate emisiuni ale ediției:

emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani și dobânda de 7,20%, a înregistrat un total de 606.160.200 lei investiți, prin 6.356 de ordine, fiind cea mai accesată tranșă ca număr de subscrieri;

emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani și dobânda de 6,50%, a atras o sumă totală investită de 96.765.500 euro, echivalentul a peste 492,4 milioane de lei, prin 3746 de ordine de subscriere;

emisiunea în euro, cu scadența la 3 ani și dobânda de 4,15%, a atras un interes semnificativ de 96.619.500 euro, echivalentul a peste 491,6 milioane lei, prin 3.331 de ordine.

În ceea ce privește celelalte emisiuni în lei, tranșa cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90% a cumulat 126.368.000 lei, iar emisiunea cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,60% a atras 70.562.300 lei.

Emisiunea în euro cu scadența la 5 ani și dobânda de 5,25% a strâns 52.711.300 euro, echivalentul a peste 268,2 milioane lei.

Beneficiile investitorilor FIDELIS. Ministerul Finanțelor reamintește că investitorii în titlurile de stat FIDELIS beneficiază de o serie de avantaje:

câștigurile cumulate din dobânzi și profituri de capital sunt neimpozabile;

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență pe Bursa de Valori București, primind dobânda aferentă perioadei de deținere.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la peste 59,32 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.000 de subscrieri. Contribuția donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depășit 3,76 miliarde lei.