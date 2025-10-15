Fiecare clipă contează! Vladimir are nevoie urgentă de o operație care îi poate salva copilăria!

La doar 4 ani, Ștefan Vladimir Dinu duce o luptă grea pentru dreptul de a se bucura de copilărie. Deși este un copil vesel și activ, în spatele zâmbetului lui luminos se ascunde o boală rară care îi amenință viitorul.

Vladimir s-a născut cu spina bifida și lipomielomeningocel, o malformație gravă a coloanei vertebrale. Prima intervenție chirurgicală a avut loc la doar 8 luni, în Germania, însă medicii nu au putut îndepărta complet lipomul care îi presa nervii spinali, pentru a nu-i provoca leziuni ireversibile. De atunci, familia trăiește între spitale, terapii și speranțe, făcând tot posibilul ca băiețelul să ducă o viață normală.

Din păcate, odată cu puseul de creștere de la vârsta de 4 ani, starea lui Vladimir s-a agravat. Coloana și bazinul s-au deformat, iar investigațiile recente au arătat o malformație lombo-sacro-pelvină severă, care îi pune în pericol mobilitatea și funcțiile nervoase. Singura șansă de a opri evoluția bolii este o operație complexă de reconstrucție a osului sacru și detașare a conului medular, ce trebuie realizată urgent la Spitalul Monza din București.

„Acum, Vladimir încă merge și se joacă, dar orice amânare îi poate distruge șansa de a mai face pași vreodată. Este o cursă contracronometru, iar fiecare zi contează”, spune Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”, care a preluat cazul și lansează un apel către toți oamenii cu suflet mare.

El subliniază că fiecare gest de solidaritate poate însemna o nouă șansă pentru copil:

„Chiar și 5 lei pot face diferența. În spatele fiecărei donații stă o speranță, o rugăciune, o dorință sinceră de a salva o viață. De multe ori, am văzut minuni născute din gesturi mici, dar făcute la timp. Dacă ne unim forțele, putem transforma suferința lui Vladimir într-o poveste cu final fericit — una în care un copil își recapătă copilăria, iar o mamă își poate ține fiul în brațe fără teamă de ziua de mâine.”

Costul celor două intervenții este de 65.400 de euro, o sumă imposibil de acoperit de familia băiețelului. Mama lui Vladimir povestește cu emoție lupta de zi cu zi:

„El zâmbește mereu, dar știm cât îl doare. Fiecare control, fiecare terapie este o nouă speranță. Tot ce ne dorim este să-l vedem crescând, alergând și bucurându-se de viață, așa cum merită orice copil.”

Prin campania inițiată de Asociația „Salvează o inimă”, oamenii pot contribui pentru ca micuțul să fie operat la timp și să își recapete șansa la o viață normală.



Cei care doresc să doneze online pot accesa direct pagina campaniei: https://salveazaoinima.ro/vladimir-dinu

Cum poți ajuta:

Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Banca Comercială Română (BCR)

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

RO94RNCB0041182104010001 CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

RO67RNCB0041182104010002 SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

📌 Vă rugăm să specificați la detaliile plății: „Vladimir Dinu”

Împreună putem salva copilăria lui Vladimir!

Fiecare donație înseamnă un pas spre vindecare, iar timpul — înseamnă viață.

Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”