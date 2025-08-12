Fiecare erou are nevoie de o vacanță plină de aventuri. Visurile din copilărie pot deveni realitate, cu puțin sprijin din lumea reală

Pentru copiii de azi, vacanțele nu sunt doar pauze de la rutină, ci adevărate aventuri pline de descoperiri. Sunt momente în care poveștile prind viață, iar părinții devin parteneri de joacă, de curaj și de explorare.

Când cele două perspective se întâlnesc – copilul de azi și copilul de odinioară, regăsit în adultul care îl însoțește – vacanța capătă alt sens. Nu mai este doar o călătorie, ci o formă de reconectare. Pentru copil, e o descoperire. Pentru părinte, o revenire la sine.

„Un loc al magiei, în care personajele poveștilor copilăriei devin reale și ne înconjoară la orice pas, devine cadrul ideal pentru conectare emoțională autentică între părinți și copii, tocmai pentru că suspendă, chiar și pentru câteva zile, regulile și grijile lumii de zi cu zi. Realitatea dispare și orice devine posibil, exact ca la 5 ani când ne visam prințese și cavaleri și alungam monștri de sub patul din dormitor. Într-un astfel de spațiu magic, atât copiii cât și adulții au ocazia să experimenteze joaca împreună, iar joaca este una dintre cele mai puternice forme de conectare emoțională. Când ne jucăm împreună, părinți și copii, legăturile dintre noi devin mai puternice și se încarcă de puteri magice. Mai mult, într-un spațiu al poveștilor și simbolurilor, părinții pot accesa mai ușor propriul copil interior, redevenind curioși, entuziasmați, spontani – din această energie, relația cu copilul este caldă și autentică, lăsând deoparte, măcar pentru puțin timp, atitudinile de putere, control și autoritate. Când copilul îl vede pe părinte râzând, entuziasmat, prezent în joc, simte că are un aliat emoțional. Această oglindire creează un sentiment de siguranță și apartenență: „Trăim această experiență împreună”, explică Diana Stănculeanu, psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală.

De la educație financiară la decizii cu miză personală

Într-un context economic marcat de prudență, în care românii devin din ce în ce mai atenți la felul în care își cheltuiesc banii, ideea de a merge în vacanță într-un parc de distracții poate părea un lux. Dar tocmai aici apare o nuanță importantă: experiențele care aduc bucurie și reconectare pot și merită planificate responsabil.

„Experiențele pozitive comune între părinți și copii, în afara contextului obișnuit de acasă sau de școală, contribuie la construirea unui fond afectiv pozitiv – un fel de rezervor emoțional care va ajuta relația părinte-copil în momentele mai dificile. Disneyland® nu este doar un decor de basm, ci un context simbolic în care copilul și părintele pot retrăi bucuria pură a relației – fără grabă, fără reguli rigide, cu libertatea de a visa, de a fi împreună și de a crede că, măcar din când în când, totul este posibil”, detaliază Diana Stănculeanu, psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală.

ING Bank propune o abordare echilibrată, prin utilizarea cardului de credit ca instrument financiar care oferă flexibilitate și control. Plățile în rate, gestionarea digitală completă prin aplicația Home’Bank și posibilitatea de a profita de oferte la parteneri sunt argumente practice pentru o strategie financiară în care visurile pot avea loc.

Disneyland® Paris: între vis și aventură

Cei care ajung pentru prima dată la Disneyland® Paris descoperă rapid că magia are nevoie de planificare. Parcul este o experiență complexă, împărțită în două lumi – Disneyland® Park și Walt Disney Studios – care pot fi explorate eficient doar dacă îți rezervi cel puțin două zile.

Aplicația oficială a parcului devine un aliat de încredere: oferă hărți interactive, timpi de așteptare în timp real și sugestii adaptate vârstei copilului sau preferințelor familiei. Pentru cei care călătoresc cu copii, opțiunile precum FastPass sau rezervarea în avans a biletelor online pot face diferența între o zi obositoare și una cu adevărat memorabilă.

Cazările tematice din resort – mai costisitoare – oferă în schimb acces prioritar și activități speciale pentru copii. Însă cei care își gestionează bugetul eficient pot găsi opțiuni de cazare în afara parcului, fără a pierde din farmecul experienței.

Când oportunitatea devine realitate

Pentru că vacanțele pline de magie sunt pe lista multor copii și părinți, ING Bank România, în parteneriat cu Visa și Disney, derulează un concurs pentru visători.

În perioada 20 iulie – 30 septembrie 2025, orice plată realizată cu un card de credit ING devine o înscriere automată în tombola pentru o vacanță la Disneyland® Paris – transport și cazare pentru patru persoane, 2 adulți și 2 copii.

Este, în fond, o invitație pentru a ne lua dorințele în serios. Să dăm credit imaginației – nu doar ca fantezie, ci ca strategie. Pentru că uneori, ca să ne regăsim vocea copilului interior, avem nevoie doar de un context favorabil. Mai multe detalii despre derularea campaniei ING Bank, Visa și Disney care te poate trimite la Disneyland® Paris sunt disponibile aici: Credit Card ING | sHop și tu cu ING.

Despre Diana Stănculeanu

Psihoterapeut, expert în psihologia copilului și educație parentală, autor al unor programe de psihoeducație destinate părintilor de adolescenți, contributor al Paginii de Psihologie www.paginadepsihologie.ro, lector asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București.

