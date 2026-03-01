Fiica, ginerele și nepotul ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacurile americane și israeliene, anunță presa de stat iraniană

Mai mulți membri ai familiei ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacuri, relatează mass-media de stat iraniană, citată de The Guardian.

Teheranul nu a confirmat oficial moartea lui Ali Khamenei, anunțată deja de președintele american Donald Trump, dar mass-media de stat a anunțat că mai mulți membri ai familiei acestuia au murit, potrivit Guardian și Al Jazeera.

Agenția de știri afiliată IRGC a relatat că fiica, ginerele și nepotul liderului suprem au fost uciși într-un atac.

Într-o postare pe contul său de Truth Social, președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că Ali Khamenei a fost ucis.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Nu este dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru măreții americani și pentru toți acei oameni din multe țări care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de derbedei însetați de sânge. A fost incapabil să evite serviciile noastre de informații și sistemele sofisticate de depistare și, colaborând îndeaproape cu Israel, nu este nimic ce el sau alți lideri uciși alături de el ar fi putut face”, a scris Donald Trump.