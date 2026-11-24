Actorul, în vârstă de 71 de ani, se află în grija familiei după ce în 2023 a fost diagnosticat cu demență frontotemporală, o afecțiune incurabilă.

Tallulah Willis, în vârstă de 32 de ani, una dintre cele trei fiice pe care Bruce Willis le are cu fosta sa soție, Demi Moore, și-a cerut scuze pentru că a publicat o fotografie „intimă” alături de tatăl ei, potrivit CNN.

Ea a postat sâmbătă pe Instagram o imagine în care apare ținându-l de mână pe actor, în timp ce stăteau pe un leagăn în aer liber. A doua zi, însă, fotografia a fost ștearsă.

„Bună, ieri am postat o fotografie cu tatăl meu pentru că am petrecut împreună un moment MINUNAT. Am rugat pe cineva să ne facă o fotografie foarte drăguță într-un moment petrecut împreună, în timp ce ne uitam la un videoclip în care cântă Frankie Valli.

Eram atât de emoționată de frumusețea acelui moment, încât nu m-am gândit mai departe că această fotografie ar putea fi prea intimă pentru a fi arătată”, a scris Tallulah duminică pe Instagram.

„Recunosc acest lucru și promit să mă descurc mai bine. Știu că toți îl iubiți. Eu îl iubesc. Familia mea îl iubește. Și el rămâne în continuare eroul absolut pe care îl cunoaștem cu toții”, a adăugat ea.

Bruce Willis, alături de fiica sa, Tallulah, 22 noiembrie 2026. Credit line: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Bruce Willis s-a retras din actorie în 2022 din cauza unor probleme cognitive. Un an mai târziu, familia sa a dezvăluit că vedeta din „Die Hard” fusese diagnosticată cu demență frontotemporală (FTD), dificultățile de comunicare fiind „doar unul dintre simptomele bolii cu care se confruntă Bruce”.

Această afecțiune afectează vorbirea, capacitățile mentale, memoria, personalitatea și comportamentul, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Deși demența este întâlnită de obicei după vârsta de 65 de ani, FTD poate apărea mai devreme, majoritatea persoanelor fiind diagnosticate între 45 și 65 de ani.

În prezent, nu există un tratament care să vindece această afecțiune sau care să-i încetinească evoluția.

De îngrijirea zilnică a lui Bruce Willis se ocupă în principal soția sa, Emma Heming Willis. Ea a mărturisit anul trecut că „una dintre cele mai grele decizii” pe care a trebuit să le ia a fost să îl mute într-o locuință separată, cu un singur etaj, unde actorul poate beneficia de asistență permanentă.

Ea spune însă că ia micul dejun și cina împreună cu el în fiecare zi și că actorul are o relație afectuoasă cu toată familia: „Ne ține de mână. Îl sărutăm. Îl îmbrățișăm.”