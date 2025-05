Fiica lui Steve Irwin, mesaj de pe patul de spital după ce a lipsit de la gala anuală dedicată tatălui ei: „Sunt pe drumul spre recuperare”

Prezentatoarea TV australiană Bindi Irwin a transmis un mesaj public de pe patul de spital după ce a lipsit de la gala anuală dedicată tatălui ei Steve Irwin, absență care a provocat îngrijorări în rândul fanilor din jurul lumii, relatează revista People.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram, Bindi Irwin a dezvăluit că tocmai ieșise dintr-o intervenție chirurgicală.

„Mi-a fost scos apendicele. De asemenea, mi-au fost îndepărtate 14 leziuni noi provocate de endometrioză și, cu amabilitate, mi-au reparat și hernia”, a spus Irwin în videoclip, menționând că este „veșnic recunoscătoare” medicilor ei.

Vizibil obosită, Irwin a adăugat: „Îmi pare rău dacă par puțin amețită în acest videoclip.”

„Voiam doar să știți că sunt pe drumul spre recuperare, pas cu pas. Sunt atât de norocoasă că am parte de atâta iubire din partea familiei mele minunate”, a continuat Irwin. „Vă trimit gânduri bune și lumină și vom trece peste asta împreună”.

Ea a spus că apreciază „toate mesajele frumoase pe care le-am primit și sprijinul acordat galei noastre din Las Vegas”.

„Toată aprecierea pentru Robert, care a fost gazda evenimentului – a făcut o treabă incredibilă strângând fonduri și atrăgând atenția asupra organizației Wildlife Warriors. Și mulțumiri familiei mele pentru că este mereu alături de mine. Am atât de multă dragoste pentru dragul Chandler și dulcea Grace. Mulțumesc, Mamă, că ai fost lângă mine la fiecare pas”, a continuat Irwin în descrierea postării.

Fiica lui Steve Irwin a călcat pe urmele tatălui ei

La gala desfășurată sâmbătă, 10 mai, în Las Vegas, fratele lui Bindi, Robert, în vârstă de 21 de ani, a vorbit pentru publicația People despre cum se simțea sora lui.

„A venit la Las Vegas și era hotărâtă să participe la gală, să își păstreze zâmbetul, deși avea mult disconfort și dureri, și a spus: «Nu, o să fiu tare, o să merg mai departe»”, și-a amintit el. „Dar chirurgul i-a spus: «Nu, apendicele trebuie scos. Trebuie să-l operăm». Sănătatea trebuie să fie pe primul loc”.

Bindi avea doar 8 ani când tatăl ei, celebrul naturalist și prezentator TV Steve Irwin, a murit în 2006. Atât ea, cât și fratele ei Robert au apărut alături de tatăl lor și mama lor, Terri Irwin, în emisiunea The Crocodile Hunter de când erau mici.

După moartea tatălui său, Bindi a continuat moștenirea acestuia prin implicarea activă în conservarea faunei sălbatice și prin apariții în emisiuni TV dedicate naturii. A devenit cunoscută internațional ca gazdă a emisiunii Bindi the Jungle Girl și a câștigat în 2015 ediția americană a competiției Dancing with the Stars.

În prezent, lucrează împreună cu familia ei la Australia Zoo și este o susținătoare activă a protecției animalelor.